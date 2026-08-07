Kpop Demon Hunters: 5 bebidas inspiradas en las guerreras Huntrix para llevar a la escuela este regreso a clases 2026; son saludables y deliciosas

Es oficial, las vacaciones están a punto de terminar, lo que no solo significa volver a clases sino continuar con las recetas de bebidas y comidas para llevar al colegio, es por eso que en esta ocasión te presentamos 5 bebidas ideales para llevar en tu lonchera y complementar tu luch, inspiradas en Kpop Demon Hunters, son saludables y deliciosas, estás tienen colores rosas y morados.

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Kpop Demon Hunters: Bebidas inspiradas en la película para llevar a la escuela

Estas bebidas no solo son fáciles de preparar sino que necesitas pocos ingredientes y las puedes personalizar como más lo prefieras. Además de que las puedes transportar fácil en termos o vasos para llevar.

Receta licuado de moras saludable

Para hacer esta bebida necesitarás mezclar en una licuadora media taza de yogurt griego sin azúcar, una taza y media de moras con fresas, una taza de leche de tu preferencia, dos cucharadas de avena, hielo (si lo prefieres), un poco de tu azúcar preferida y listo. Es ideal como desayuno por las mañanas.

Receta de agua de moras azules

Para hacer esta bebida necesitarás mezclar en una licuadora agua y moras azules. Una vez que todo este listo lo pasarás por un colador y el lÍquido lo dejarás en una jarra. Por otro lado, la pulpa la lucuarás con hojas de menta y más agua, la cual añadirás a la jarra colocando endulzante de tu preferencia, limón y hielo.

Receta limonada de blueberry

Para hacer esta receta necesitarás colocar en una jarra con mucho hielo el jugo de 6 limones amarillos, una taza de moras azules, agua, endulzante de tu preferencia y unas gotas de colorante azul. De igual forma (si lo prefieres) puedes agregar agua mineral para darle un toque más fresco.

Receta licuado de fresas saludables

Para hacer este licuado necesitarás mezclar en una licuadora una taza de fresas congeladas, una taza de leche o bebida vegetal, media taza de yogurt griego y en endulzante de tu preferencia. Si te gustan las bebidas frapeadas puedes añadir un poco de hielo al gusto.

Receta de agua de fresa saludable

Para hacer esta bebdida deberás mezclar en un alicuadora una taza de fresas, leche vegetal, leche condensada sin azúcar, una cucharada de escencia de vainilla, hielo y para decorar puedes agregar algunas rodajas de fresa. Es súper cremosa y deliciosa.