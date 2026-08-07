“Los pelos no van": La Chef Zahie Téllez pone en evidencia a Carmen en la gala de mandiles negros de MasterChef 24/7

De un momento a otro, la gala de delantales negros de este 6 de agosto vivió altas dosis de drama y tensión, pues no solamente Michelle no logró contener las lágrimas durante la primera degustación, sino que la Chef Zahie Téllez puso en evidencia a Carmen por algo desagradable que encontró en su platillo. ¿Qué fue lo que pasó? Te lo contamos a continuación.

La cocina más poderosa de México recibió la nueva visita de Alberto Collarte, quien le impartió una clase a los participantes en materia de embutidos, para unirse a los Chefs en el primer reto de la gala de mandiles negros.

Cabe señalar que durante la degustación del primer grupo, Michelle, quien fue la primera en presentar su platillo, no logró contener las lágrimas luego de que el Chef Poncho Cadena apuntara que su propuesta era "impresentable".

Cuando llegó el turno de Carmen, Zahie Téllez se percató de que el platillo tenía un cabello, por lo que dijo que "los pelos no van" e incluso señaló que podría ser más grave que una espina.

Al final de la degustación, los Chefs determinaron que Carmen y Luis fueran los cocineros que portaran mandiles negros, no sin antes señalar que el platillo de la cocinera fue quizás el mejor del reto, pero que el error "imperdonable" del cabello dañó significativamente su propuesta. La participante señaló que desconocía a quién le pertenecía, pues ella estaba peinada; sin embargo, los paladares más exigentes de México le hicieron saber que tenía que hacerse responsable de su propio platillo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá y Daniela como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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