“Es un plato impresentable": El duro regaño que hizo llorar a Michelle dentro de MasterChef 24/7

La presión en MasterChef 24/7 está alcanzando su punto más alto. Con la gran final cada vez más cerca, el nivel de exigencia por parte del jurado no da tregua y cualquier descuido en la estación de trabajo puede costar caro. En esta ocasión, fue Michelle quien vivió uno de los momentos más tensos de la noche al enfrentar una devastadora crítica que terminó por quebrarla emocionalmente frente a las cámaras.

La participante presentó ante el panel de jueces una propuesta de won ton en la que incorporó embutidos que ella misma había elaborado durante una clase previa. Sin embargo, a pesar del esfuerzo técnico en la proteína, la presentación estética del platillo dejó muchísimo que desear.

El regaño del Chef Cadena a Michelle la hizo llorar este jueves 6 de agosto en MasterChef 24/7

Al momento de la evaluación, la dureza del jurado no se hizo esperar. El Chef Poncho Cadena fue contundente al calificar la propuesta, asegurando sin rodeos que se trataba de "un plato impresentable" para la etapa tan avanzada en la que se encuentra la competencia. A sus palabras se sumaron el resto de los jueces, quienes coincidieron en que Michelle posee una capacidad gastronómica mucho mayor a la reflejada en ese plato.

Al notar el impacto del regaño, la Chef Zahie Téllez se acercó para preguntarle si se encontraba bien, gesto que detonó las lágrimas de la concursante. El agotamiento acumulado y la frustración le jugaron una mala pasada en el momento menos oportuno.

Lejos de buscar destruirla, los Chefs buscaron hacerle entender la importancia del enfoque en este tramo decisivo. Reconocieron que el ritmo de trabajo ha sido pesado y que es normal atravesar días complicados, pero le recordaron que el estándar de calidad ya no puede bajar bajo ninguna circunstancia.