Cómo aplicar corrector en ojeras secas sin que se cuartee el producto: Consejos clave

El cuidado de nuestra piel es fundamental ya que se trata del órgano más extenso del cuerpo humano y que cumple un rol muy importante. Desde el Instituto Mayo Clinic precisan que la piel tiene tres capas que almacenan tus glándulas sudoríparas y sebáceas, folículos capilares, melanocitos y vasos sanguíneos.

Sus expertos destacan que un cuidado básico de la piel y un estilo de vida saludable pueden ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y otros problemas cutáneos. En este marco, muchos hábitos que se complementan al maquillaje son muy importantes para nuestra imagen en todo momento.

¿Qué son las ojeras secas?

Si nos centramos en la piel del rostro podemos poner el foco en una condición conocida como ojeras secas o deshidratadas en la que la piel de la zona debajo de los ojos presenta una pérdida acentuada de agua, aspereza, tirantez y descamación fina.

Fuentes del rubro de la belleza precisan que, a diferencia de las ojeras moradas/azules o las marrones, las ojeras secas no obedecen únicamente al tono de la piel o a los vasos sanguíneos, sino a un deterioro temporal o crónico en la barrera cutánea de la zona periocular.

¿Cómo aplicar corrector en ojeras secas?

En el mundo del maquillaje, cuando se habla de ojeras de inmediato se nos viene a la cabeza uno de los productos cosméticos más empleados y que justamente se conoce como corrector de ojeras. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un contorno de ojos seco se debe evitar que el producto se agriete.

Tras analizar fuentes relacionadas con el rubro del maquillaje, se llega a la conclusión de que aplicar corrector en ojeras secas sin que se cuartee el producto tiene una clave y esta radica en la preparación previa de la piel y la selección de la textura adecuada. A continuación, se detallan los consejos clave para conseguirlo:

Preparación de la piel

Limpieza suave: Lava el rostro con un limpiador hidratante que no deje la piel tirante. Evita el uso de agua muy caliente en esta zona.

Hidratación profunda previa: Aplica un contorno de ojos hidratante que contenga ingredientes como ácido hialurónico, glicerina o ceramidas. Realiza suaves toques con el dedo anular para estimular la circulación sin estirar la piel sensible.

Tiempo de absorción: Espera entre 3 y 5 minutos a que la crema se absorba por completo antes de aplicar cualquier producto de maquillaje. Si el corrector se aplica sobre la crema aún húmeda, los productos se resbalarán y romperán.

Elección del corrector adecuado

Fórmula fluida y luminosa: Evita los correctores de cobertura total con acabado mate, en barra o de consistencia muy densa, ya que absorben la humedad de la piel. Opta por formulas líquidas hidratantes, sueros (serum concealers) o de acabado satinado/radiante.

Menos es más: Utiliza la mínima cantidad posible para corregir el tono. El exceso de producto acumulado en los pliegues es la causa principal del cuarteado.

Técnica de aplicación

Ubicación estratégica: Deposita una gota pequeña en el lagrimal (donde suele haber mayor pigmentación oscura) y otra en la esquina exterior del ojo para un efecto de elevación. Evita saturar el centro justo debajo de las pestañas inferiores donde se forman más líneas de expresión.

Herramienta ideal: Difumina dando suaves toquecitos con la yema del dedo anular (el calor corporal ayuda a fundir el producto de manera uniforme) o con una esponja previamente humedecida y bien escurrida. Evita arrastrar o frotar.

Sellado controlado