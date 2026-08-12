5 ideas increíbles para lucir elegante con las uñas con brillo

La manicura es una de las herramientas ideales para poder lucir unas manos hermosas. En esta ocasión tenemos las uñas con brillo que funcionan como un accesorio más de tu look y harán que luzcas elegante.

Un diseño clásico puede transformarse en uno especial con solo un toque de brillo. Un glitter finito sobre una base nude puede dar un resultado delicado y elegante. También puedes llevar esmaltes cromados, destellos metalizados y pequeños strass.

¿Cómo llevar las uñas con brillo?

Glitter sobre base nude

El primer diseño es uno de los más fáciles y elegantes. Lo que tienes que hacer es elegir una base nude, rosa lechoso o beige para luego aplicar una capa fina de glitter sobre toda la uña.

Para realizarlo tienes que colocar la base primero y dejarla secar. A continuación, agrega el glitter desde la mitad de la uña hacia las puntas para crear un efecto degradé. Termina con top coat para sellar y conseguir más brillo.

Francesita con glitter

Las francesas son un clásico que no pasa de moda y se actualiza con un detalle brillante. No tienes que pintar las puntas de blanco, sino colocar un glitter plateado, dorado o también champagne.

Estas uñas son muy hermosas.|Pinterest

En cuanto a la aplicación es colocar una base transparente o nude y cuando esté seca dibuja una línea fina en la punta de cada uña con un esmalte con glitter. Si te cuesta hacerlo a mano alzada, puedes ayudarte con una guía adhesiva o un pincel finito.

Uñas efecto espejo

Luego nos encontramos con esta manicura donde el acabado cromado es el protagonista. Puedes utilizar los colores plateados, dorado o incluso rosa metalizado. Para realizarlo debes aplicar una base y luego el color elegido. Para conseguir el acabado cromado, se utiliza un polvo efecto espejo que se frota sobre la superficie de la uña. Después, se sella con top coat.

Glitter degradé

Esta es una gran idea para quienes no quieren cubrir completamente su uña de brillo. Lo que debes hacer es elegir una base nude o transparente. Aplica el glitter concentrándolo en la punta y difumina hacia el centro. Luego suma una segunda capa únicamente en las puntas para intensificar el efecto.

El glitter es un gran acierto.|Pinterest

Uñas perladas con destellos

Por último, tenemos este estilo en donde puedes aplicar una base clara y, una vez seca, agrega un esmalte perlado. El último paso es agregar algunos puntos de glitter fino o también pequeñas partículas brillantes en una o dos uñas. No sobrecargues el diseño.