El “efecto tijera” que resta 20 años: El corte de cabello que las mujeres de 50 prefieren antes que el bob

Durante años, el bob fue el corte de cabello estrella entre las mujeres que buscaban un cambio sofisticado y favorecedor después de los 50. Sin embargo, una nueva tendencia se impone con fuerza en los salones de belleza: un estilo más audaz, fresco y versátil que promete un verdadero "efecto tijera" capaz de rejuvenecer el rostro al instante.

Se trata del corte pixie, una apuesta que cada vez más mujeres eligen por su capacidad para suavizar facciones, aportar volumen estratégico y proyectar seguridad. Lejos de ser un corte extremo, el look se reinventa en versiones modernas que se adaptan a distintos tipos de rostro y textura de cabello.

Pixie: el corte rejuvenecedor que conquista a las mujeres de 50

El pixie es un corte corto, generalmente más ajustado en nuca y laterales, con mayor longitud en la parte superior para crear movimiento. Según el reconocido estilista español Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, es un corte bien estructurado que ilumina el rostro, despeja las facciones y aporta un aire contemporáneo que resta años de inmediato.

Uno de sus mayores beneficios es que genera volumen en la coronilla, algo clave en mujeres que notan pérdida de densidad capilar con el paso del tiempo. Además, al dejar el cuello y el contorno del rostro más visibles, estiliza la figura y resalta los pómulos y la mirada.

La estilista británica Sally Brooks, premiada por la British Hairdressing Awards, sostiene que los cortes cortos como el pixie transmiten seguridad y modernidad. Cuando están bien adaptados al tipo de rostro, rejuvenecen más que cualquier melena larga sin forma.

Tipos de corte pixie: ¿Cómo lucirlos con estilo?

El pixie no es un corte único, sino una familia de estilos que se adaptan a diferentes gustos y necesidades:



Pixie clásico : es corto y pulido, ideal para rostros ovalados o finos. Se puede peinar con cera ligera o crema de styling para dar textura sin rigidez.

: es corto y pulido, ideal para rostros ovalados o finos. Se puede peinar con cera ligera o crema de styling para dar textura sin rigidez. Pixie largo o long pixie : mantiene mayor longitud en la parte superior y permite jugar con flequillo lateral o desfilado. Favorece especialmente a rostros redondos o cuadrados porque estiliza visualmente. Se recomienda usar mousse voluminizadora y secador con boquilla para levantar raíces.

: mantiene mayor longitud en la parte superior y permite jugar con flequillo lateral o desfilado. Favorece especialmente a rostros redondos o cuadrados porque estiliza visualmente. Se recomienda usar mousse voluminizadora y secador con boquilla para levantar raíces. Pixie asimétrico : incorpora mechones más largos en un lado, aportando dinamismo y un efecto lifting natural. Es ideal para quienes buscan un look más moderno y atrevido.

: incorpora mechones más largos en un lado, aportando dinamismo y un efecto lifting natural. Es ideal para quienes buscan un look más moderno y atrevido. Pixie rizado o texturizado: es perfecto para cabellos con onda natural. Se potencia con cremas definidoras o sprays texturizantes que mantengan el movimiento.

En cuanto a accesorios, el corte combina muy bien con aros que resaltan el cuello y el rostro; vinchas finas o metálicas que aportan elegancia; y pañuelos pequeños, ideales para un look casual chic.