5 cortes de cabello para quienes buscan un cambio de imagen

Las tendencias en este inicio de año han cambiado drásticamente el concepto de la moda que se tenía hasta hace unos meses, lo cual ha impactado en varias personas que desean estar en este mundo. Ante ello, luce interesante conocer cuáles son los mejores 5 cortes de cabello si tu deseo es buscar un cambio de imagen completo.

El inicio de un nuevo año funge como el momento perfecto para que muchas personas tengan una metamorfósis en la forma en cómo lucen, destacando ámbitos físicos como el ejercicio, el diseño de uñas y, por supuesto, el pelo. Por tal motivo, aquí conocerás algunos cortes de cabello a tener en cuenta en tu cambio de imagen.

¿Qué cortes de cabello se recomiendan para un cambio de imagen?

Mullet con Volumen: Se trata de un corte que se transforma en un peinado sofisticado gracias a su apuesta, principalmente, por el volumen en el apartado de la coronilla.

Flou: Este se define como uno de los mejores cortes de cabello debido al "orden desordenado" con el que cuenta gracias a su juego de longitudes, así como puntas difuminadas.

Shixie : No es más que una fusión entre el pixie y el shag, motivo por el cual destaca por su construcción a partir de dos capas irregulares, las cuales realzan los rizos naturales de la persona.

Bob Reinventado: Se trata de una opción versátil en la que se incorpora un fleco abierto o dividido, el cual tiene la capacidad de suavizar las facciones mientras aporta un punto relajado en tu cabello.

Se trata de una opción versátil en la que se incorpora un fleco abierto o dividido, el cual tiene la capacidad de suavizar las facciones mientras aporta un punto relajado en tu cabello. Corte Polly: Se caracteriza por contar con puntas curvadas hacia dentro, así como un flequillo lateral que ayuda a que el rostro luzca más luminoso, por lo que es ideal para caras alargadas.

¿En qué momento del año puedes presumir estos cortes de cabello?

Si bien los estilos son sencillos, clásicos y prácticamente para cualquier parte del año, los expertos en la materia consideran que estos destacarán aún más durante la temporada de la primavera , misma que llegará el 20 de marzo. Si deseas destacar sobre el resto, entonces ten en cuenta estos cortes a la brevedad.