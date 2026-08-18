"¿Quién me estuvo molestando estos días?": Michelle comienza a definir los integrantes de la brigada de limpieza de MasterChef 24/7

La etapa final de MasterChef 24/7 comenzó con la determinación de Michelle como nueva portadora del Pin del Chef, quien también consiguió inmunidad para la gala de eliminación de este martes 18 de agosto; sin embargo, todavía quedan tareas pendientes por definir y una de ellas es la conformación de la brigada de limpieza. ¿A quién tiene en la mira? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Tras haber conseguido la insignia en el segundo reto de la pasada gala, la cocinera volvió al Mundo MasterChef para celebrar su primera vez como portadora del Pin del Chef; sin embargo, fue Lancer quien le preguntó si ya tenía en mente a los integrantes de la brigada, asignación que generalmente ocurre el martes siguiente.

Luego de la pregunta de Lancer, Michelle se cuestionó quién la estuvo molestando en días recientes, por lo que su pareja en el reality show propuso a Ramahá, nombre con el que coincidió la portadora del Pin del Chef.

No obstante, Lancer apuntó que el cocinero yucateco no cumple con sus labores en el Mundo MasterChef, al igual que el resto de los cocineros, comentario que propició que Michelle asegurara que ya a nadie le importa hacer sus tareas.

Cabe señalar que la cocinera también le compartió a Lancer su primer mandato al volver al Mundo MasterChef, el cual consistía en sobarle el pie.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficios y castigos y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles.

Por otro lado, conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Carmen, Julio, Ramahá, Lancer, Flor, Claudia e Ixdit; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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