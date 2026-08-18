¿Cómo aplicar la técnica del dot eyeliner con un palillo de madera para agrandar los ojos pequeños?

El universo del maquillaje de ojos está viviendo una auténtica revolución impulsada por las tendencias de minimalismo que buscan priorizar la frescura, la juventud y la amplitud de la mirada. Uno de los estilos revolucionarios es la técnica del dot eyeliner.

Para quienes tienen ojos pequeños o el párpado encapotado, realizar el clásico trazo de gato suele convertirse en una tarea frustramte. Mientras que el estilo de puntos consiste en generar una ilusión óptica de amplitud y frescura.

Conseguit una simetría perfecta y evitar manchas o puntos de tamaños desiguales es posible gracias a la técnica del palillo de madera. Hoy te explicamos con datos corroborados cómo dominar este truco paso a paso.

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Así puedes aplicar la técnica del dot eyeliner con un palillo de madera

La técnica del dot eyeliner consiste en colocar pequeños puntos de delineador justo debajo de las pestañas inferiores o en el canto externo del ojo en lugar de trazar una línea sólida.

Este método es un secreto de visajismo altamente efectivo para los ojos pequeños debido a cómo procesa el cerebro las formas: una línea negra continua delimita y encierra el contorno del ojo, haciéndolo lucir más chico.

El dot eyeliner es la mejor técnica para delinear los ojos pequeños|Pinterest

En cambio, un punto negro aislado colocado de forma estratégica engaña al ojo humano, actuando como una extensión óptica de la pupila o del iris.

Esto hace que la esclerótica parezca notablemente más amplica redonda y despierta, imitando el estilo de las muñecas. El uso de un palillo de madera es la mejor herramienta de estampado por su punta.

Para conseguir el look requieres de un delineador líquido y entintar la punta del palillo para después aplicar difeentes puntos con una separación muy corta de uno con el otro.

El delineado de puntos es ideal para un look más moderno y estilizado|Pinterest

El punto externo se puede controlar de acuerdo al efecto que deseamos, para un efecto de ojo almendrado requerimos de redondear tus ojos colocando el punto en la esquina exterior, justo donde termina el párpado superior, extendiéndolo ligeramente hacia la sien.

