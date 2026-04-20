Los 3 cortes de cabello que ayudan a sanear las puntas abiertas sin perder el largo

Entre las diferentes situaciones que pueden presentarse en torno a nuestro cabello, las puntas abiertas es una de las más comunes y frecuentes. La Inteligencia Artificial (IA) advierte que debido a que las puntas son la parte más antigua del cabello, han estado expuestas a estos elementos por mucho más tiempo, lo que las hace naturalmente más vulnerables.

Noticias Baja California del 17 de abril 2026

Es la aplicación Gemini la que aclara que una vez que la punta se abre, la única solución definitiva es el corte, ya que el daño tiende a subir por la hebra si no se interviene a tiempo.

¿Por qué se abren las puntas del cabello?

Las puntas abiertas, conocidas técnicamente como tricoptilosis, ocurren cuando la cutícula protectora de la fibra capilar se desgasta y se desprende, dejando expuesta la estructura interna del cabello (el córtex), precisa Gemini.

Esta aplicación de IA señala que, al perder esta protección, la queratina se debilita y la hebra termina dividiéndose en dos o más partes. Este proceso suele ser el resultado de un daño acumulativo provocado por factores mecánicos y térmicos, como el cepillado agresivo, el uso frecuente de planchas y secadores a altas temperaturas, o la falta de hidratación que vuelve al cabello quebradizo, añade Gemini.

¿Qué cortes ayudan con las puntas abiertas?

Como señaló Gemini anteriormente, aunque el uso de aceites y selladores ayuda a mejorar la apariencia del cabello y prevenir que la fisura suba por el resto del tallo capilar, la única solución definitiva para eliminarlas es el corte regular.

Es por esto que esta Inteligencia Artificial afirma que si buscas renovar la salud de tu melena sin sacrificar los centímetros que tanto te ha costado ganar, existen técnicas de corte específicas diseñadas para eliminar exclusivamente lo dañado. Gemini comparte las tres opciones más efectivas para sanear las puntas abiertas manteniendo el largo de tu cabello:

El corte "Butterfly" (corte mariposa): Este corte es el rey del volumen y el movimiento. Se basa en crear capas estratégicas, siendo las más cortas a la altura de la mandíbula y las más largas fundiéndose con el resto del cabello.



Por qué funciona: Al trabajar con capas degradadas, el estilista puede alcanzar las puntas abiertas que se encuentran en diferentes niveles del cabello (no solo en la base), eliminando lo maltratado sin tocar el largo total.

Corte "invisible" o desfilado de puntas: Es una técnica de precisión donde se deslizan las tijeras de forma vertical sobre los mechones.



Por qué funciona: A diferencia de un corte recto tradicional que se enfoca en la base, el desfilado permite "limpiar" las fibras capilares a lo largo de toda la melena. Se retira el exceso de peso y las puntas deshilachadas, dejando un acabado mucho más pulido y sedoso.

El "Hair Dusting" (limpieza de puntas): Más que un estilo de corte, es una técnica de mantenimiento minuciosa que consiste en "barrer" los cabellos que sobresalen del tallo capilar.

