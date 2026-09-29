4 cortes de melena shag que potencian las ondas y dan frescura al instante
Guía de cortes shag: 4 opciones para ondas perfectas y frescas en tu cabellera.
Nuestro cabello no solo requiere de un mantenimiento en cuanto a su higiene y largo, sino que podemos amoldarlo a nuestra personalidad o a las tendencias de moda. Los cortes y peinados se actualizan constantemente y algunos estilos se mantienen vigentes, aunque con algunas variaciones.
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Cambiar de look por lo general hace referencia a un cambio de corte de cabello o a un peinado nuevo. Aunque para muchos puede ser un cambio menor, el impacto visual que tiene el estilo de nuestro pelo es muy importante, sobre todo porque puede resaltar facciones y nuestra forma de ser.
El estilo shag
Entre los estilos de corte de cabello que parecen nunca irse, ante la amenaza de las nuevas tendencias, se encuentra el shag o shaggy, un corte icónico que se caracteriza por mostrar capas muy desfiladas, textura despeinada y volumen concentrado en la parte superior de la cabeza.
El nombre de este estilo proviene del inglés shaggy y significa “desgreñado” o “revuelto”. Es por ello que quienes eligen lucirlo reflejan una estética fresca y desenfadada que recuerda a los estilos rocker de los años 70.
Los mejores cortes shag
Por lo señalado, no hay dudas de que el corte shag se ha consolidado como uno de los estilos más versátiles y favorecedores para quienes buscan dinamismo en su cabello y sin complicaciones. Es en este marco que, para las melenas onduladas, este corte funciona como un potenciador inmediato del volumen y la definición, algo que las siguientes 4 variaciones demuestran al brindar un toque de frescura instantáneo:
- Shag clásico con flequillo cortina: Lleva capas graduales repartidas por toda la cabellera y un flequillo abierto que se integra suavemente en los laterales. Esta distribución aligera el peso superior, permitiendo que las ondas de la zona media y las puntas se definan libremente mientras enmarcan los pómulos.
- Wolf Cut o Shag hibridado: Combina la soltura del shag con la estructura más corta en la coronilla propia del corte mullet. La abundancia de capas cortas en la parte superior genera un volumen inmediato, logrando que las ondas adquieran una textura silvestre, desenfadada y muy fresca sin necesidad de usar herramientas de calor.
- Short Shag: Una versión adaptada a la altura de la mandíbula o los hombros. Al recortar la longitud, la onda no sufre la tracción del peso propio del cabello largo, lo que hace que los bucles se eleven y ganen cuerpo al instante. Es ideal para dar un aspecto moderno y rejuvenecedor.
- Shag largo con capas pluma: Pensado para quienes prefieren mantener la longitud por debajo de las clavículas. Utiliza un desfilado fino y suave en las puntas para quitar densidad en los extremos. Esto permite que la onda fluya de manera ligera y con mucho movimiento, evitando que la melena se vea plana o pesada.