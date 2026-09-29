4 cortes de melena shag que potencian las ondas y dan frescura al instante

Nuestro cabello no solo requiere de un mantenimiento en cuanto a su higiene y largo, sino que podemos amoldarlo a nuestra personalidad o a las tendencias de moda. Los cortes y peinados se actualizan constantemente y algunos estilos se mantienen vigentes, aunque con algunas variaciones.

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Cambiar de look por lo general hace referencia a un cambio de corte de cabello o a un peinado nuevo. Aunque para muchos puede ser un cambio menor, el impacto visual que tiene el estilo de nuestro pelo es muy importante, sobre todo porque puede resaltar facciones y nuestra forma de ser.

El estilo shag

Entre los estilos de corte de cabello que parecen nunca irse, ante la amenaza de las nuevas tendencias, se encuentra el shag o shaggy, un corte icónico que se caracteriza por mostrar capas muy desfiladas, textura despeinada y volumen concentrado en la parte superior de la cabeza.

El nombre de este estilo proviene del inglés shaggy y significa “desgreñado” o “revuelto”. Es por ello que quienes eligen lucirlo reflejan una estética fresca y desenfadada que recuerda a los estilos rocker de los años 70.

Los mejores cortes shag

Por lo señalado, no hay dudas de que el corte shag se ha consolidado como uno de los estilos más versátiles y favorecedores para quienes buscan dinamismo en su cabello y sin complicaciones. Es en este marco que, para las melenas onduladas, este corte funciona como un potenciador inmediato del volumen y la definición, algo que las siguientes 4 variaciones demuestran al brindar un toque de frescura instantáneo:

