Horóscopo de Mhoni Vidente: los signos que tienen suerte espiritual gracias al universo a partir de hoy martes 29 de septiembre

El horóscopo de hoy revelado por Mhoni Vidente detalla predicciones para 5 de los signos del zodiaco. De acuerdo con la famosa astróloga, estos son bendecidos por el universo con suerte espiritual; Virgo y Libra son los más afortunados, pero no son los únicos.

1. ESCORPIO

La Estrella anuncia para ti un periodo de esperanza, renovación y protección espiritual. A partir de este 29 de septiembre, comienzas a recuperar la confianza en tu camino y a dejar atrás dudas que durante mucho tiempo pudieron frenar tus decisiones. Es una etapa favorable para manifestar tus deseos, escuchar tu intuición y mantenerte enfocado en aquello que realmente quieres atraer. Es tu momento de dar inicio a esa nueva etapa que tanto estabas esperando, confiando en que las oportunidades que lleguen ahora pueden acercarte a una vida más plena y en equilibrio.

2. VIRGO

Después de tu cumpleaños comienza para ti un ciclo de transformación interior y crecimiento espiritual. Es momento de volver la mirada hacia tus verdaderos deseos, recuperar la confianza en ti mismo y dejar atrás los miedos que han condicionado algunas de tus decisiones. Tu suerte en este periodo no se encuentra únicamente en lo material, sino en la claridad que estás adquiriendo para reconocer lo que realmente quieres y abrirte a nuevas oportunidades desde una mayor seguridad y conexión contigo mismo.

3. LIBRA

Al encontrarse en su temporada, Libra atraviesa un periodo marcado por el equilibrio, los cierres y los nuevos comienzos. Su energía favorece recuperar el control, tomar decisiones importantes y abrirse a oportunidades que impulsen su crecimiento. Según Mhoni Vidente, esta etapa también trae suerte en el dinero y nuevas oportunidades económicas, convirtiéndose en uno de los regalos más importantes que recibe el signo durante su temporada.

Estamos en la era de Libra, por eso es uno de los elegidos para la suerte espiritual del universo.|(ESPECIAL/Canva/Youtube Mhoni Vidente)

4. SAGITARIO

Tu predicción habla de madurez, crecimiento y la necesidad de dejar atrás aquellos ambientes que ya no favorecen tu evolución. Esta nueva etapa trae una energía de expansión y crecimiento personal, invitándote a confiar en tu capacidad para adaptarte a los cambios y aprovechar las oportunidades que surjan. ¿Estás listo para navegar por aguas desconocidas y descubrir todo lo que este nuevo camino tiene preparado para ti?

5. PISCIS

El As de Espadas representa claridad, determinación y la capacidad de superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Esta etapa te permitirá descubrir verdades que antes permanecían ocultas, cortar con aquello que desgasta tu energía y tomar decisiones que te acerquen a una mayor paz y bienestar. Ve lento, pero seguro, Piscis: no necesitas apresurarte cuando finalmente tienes claro hacia dónde quieres dirigir tu vida.