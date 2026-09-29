Emiliano Aguilar es hospitalizado; esto se sabe sobre su estado de salud, hoy 29 de septiembre de 2026

La noche del lunes 28 de septiembre el nombre de Emiliano Aguilar se volvió tendencia ya que a través de un comunicado su equipo dió a conocer que el rapero de 33 años de edad fue hospitalizado. Hasta el momento su padre no se ha pronunciado al respecto y el propio artista tampoco debido a que este desactivo sus redes sociales.

Emiliano Aguilar: ¿Cuál es su estado de salud luego de ser hospitalizado?

De acuerdo con el comunicado de prensa compartido, el estado de salud de Emiliano Aguilar, interprete de temas como “Acelerado”, “Listos Pal Desorden”, “Con La Mirada Perdida”; entre otros, es delicado. En la misma publicación se detalló que el cantante atraviesa episodios de ansiedad por lo que en este momento la única prioridad es que reciba atención médica para su bienestar y recuperación. Respecto a los compromisos públicos que el artista tiene, todos quedan temporalmente suspendidos así como sus presentaciones musicales y en el comunicado no se detalló cuándo podría retomar sus actividades.

En la información que se compartió también se agradeció al público, promotores y medios de comunicación toda la comprensión, el apoyo y el respeto ante este momento tan complicado y dejaron ver que cualquier tipo de actualización será difundida a través de los canales oficiales del artista.

¿Cómo reaccionó el público ante la hospitalización de Emiliano Aguilar?

Diversos internautas han hecho especulaciones sobre el diagnóstico de Emiliano Aguilar ya que algunos aseguran que todo se trata de un abuso de sustancia y drogas, sin embargo esto solo se trata de teorías ya que hasta el momento esto no se ha confirmado ni existe un diagnóstico médico que lo afirme. “La droga”, “La droga y sus efectos”, “Solo es marketing y el esta tomando distancia por sus redes”, son algunos de los comentarios que le leen en redes sociales.

Por otro lado, ni Pepe Aguilar ni Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar se han pronunciado ante la situación de su hijo y hermano, respectivamente. Familiares del artista que han mantenido distancia con él desde hace tiempo; incluso Emiliano se ha visto envuelto en polémicas debido a sus controversiales opiniones sobre su familia e incluso Christian Nodal.

