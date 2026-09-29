Esto es lo que le espera a cada signo en octubre, según Mhoni Vidente

Estamos a pocas horas de que comience el mes de octubre por lo que las energías comenzarán a cambiar y cada signo tendrá sus buenas noticias. Ante esto es que Mhoni Vidente ha lanzado sus predicciones.

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La vidente ha manifestado que octubre comienza con transformaciones y reacomodos planetarios para los signos. Habrá movimientos en el trabajo, cierres de ciclos emocionales y la necesidad de saldar deudas pendientes.

¿Cómo le irá a cada signo del zodiaco?

Aries

Aries

No debes confiarte de nadie que te rodea porque vas a tener tropiezos. No niegues la prosperidad en tu vida aprende a ser más positivo y poner más energías a todos tus proyectos que los tendrás sin demora. Los que están solteros van a conocer personas muy compatibles con tu signo. Tendrás éxito en un nuevo negocio y puedes comenzar con estudios universitarios.

Tauro

Debes liquidar tus deudas para no tener problemas en tu economía. Cuidado con las traiciones amorosas trata de no enamorarte de personas que no te corresponden, trata de no cargarte problemas que no son tuyas y empezar a estar un poco más despreocupado. Vas a recibir una noticia muy interesante que te llevará a una transformación personal.

tauro

Géminis

Tu vida cambiará positivamente y eso te va a traer más riqueza, lo que debes tratar es no ser tan comunicativo. Te viene una revisa laboral y de auditoria así que trata de poner en orden. Podrás recordar un amor del pasado por lo que tienes que mantener la paz y tu signo se va a volver a enamorar.

Cáncer

Trabaja el yo supremo es decir ponerte tu antes que todos, semana de tener muchas juntas con tus proveedores y clientes laboral va ser unos días de renovación de contratos. Vas a conocer personas importantes para tu ámbito laboral, los solteros tendrán una gran oportunidad.

Leo

No temas a tus decisiones porque lo importante es que seas feliz. Liquida todas tus deudas y organiza temas en tus gastos. Tu energía es muy rápida pero sin pensar y te hace estar en constante tropiezos financieros así que recomiendo no sacar ningún crédito.

leo

Virgo

Deja el pasado y comienza a reinventarte. Debes comenzar a concluir tus tareas pendientes y pagos para no tener problemas. Los que tienen parejas traten de no quererse tanto para que no se peleen mucho recuerda que el amor no tiene condiciones.

Libra

No debes tener nada inconcluso, serán unos días pagar deudas. Trata de quitarte de encima malas amistades que solo te quieren por interés económico recuerda que debes de poner orden y más carácter a tu vida personal. Trata de no negarte hacerle un favor alguien que te lo ida para después la misma vida te lo pague.

Escorpión

Ponte al corriente con tus pagos y ponte al corriente con tus proyectos solo trata de no acelerarte y tratar de hacerlo de la mejor manera. No tomes decisiones precipitadas y trates de controlar tu mal carácter para que no tengas problemas en lo laboral.

Sagitario

Tendrás más estabilidad emocional por lo que podrás encontrar la pareja ideal y formar una familia. No peles con tu pareja si te quiere pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados , van ser unos días de sorpresas en cuestiones de viajes o negocios.

Capricornio

Termina tus pendientes de trabajo y estudios para poder avanzar en tu vida. Trata de no tomar decisiones importantes sin pensarlo que a veces tu mal carácter te hace caer en problemas innecesarios. Te llega un dinero que no esperabas en cuestiones de una deuda del pasado, arreglas papelería de cuestiones de pagos de impuestos y pagos de cuenta de banco.

Acuario

No debes de confiar de nadie y menos de personas del pasado que solo regresan para incomodarte. Tendrás sentimientos encontrados no sabrás que hacer en cuestión de un amor recuerda deja que las cosas fluyan y que el mismo destino te junte o te separe de esa persona tu no hagas nada.

aries

Piscis

Es momento de tomar decisiones y buscar lo que te hace feliz. A veces tu signo es muy impulsivo y controlador con su pareja y esto es algo natural en ti pero debes de empezar a controlar todo ese temperamento y aprender a tener cada quien su espacio y ser feliz.