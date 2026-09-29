Cuando el canto de los grillos aparece durante la noche, el problema suele estar relacionado con pequeños puntos de acceso hacia el interior de la casa. Es por ello que traemos para ti estas 3 ideas de cómo eliminar estos animales que no dejan dormir. Pero si tienes infestación de ratas y ratones, estas 4 opciones te ayudarán.

Los ejemplares adultos tienen actividad principalmente durante la noche y pueden ingresar por puertas, ventanas, grietas y otros espacios de la estructura del hogar, donde también pueden entrar arañas y hormigas, animales que puedes ahuyentar con estas 4 ideas infalibles.

Cómo eliminar los grillos que no dejan dormir en la noche: 3 ideas para ahuyentar este insecto de tu casa|IA

Así puedes eliminar los grillos

1. Reducir eliminación: La iluminación favorece la llegada de determinadas especies hacia las viviendas. Los ejemplares de campo y domésticos presentan una fuerte atracción por la luz, por lo que recomienda apagar las luces exteriores que no sean necesarias durante la noche. Otra de las opciones es sustituir las blancas por opciones amarillas.

2. Eliminar humedad: Cuando un ejemplar ya está dentro, se recomienda mantener secos los espacios interiores, especialmente en el caso del llamado grillo camello, que busca lugares húmedos, frescos y oscuros. Para disminuir la humedad, pueden utilizarse ventiladores. Además, conviene revisar posibles fugas de agua.

3. Usar trampas: Para capturar los ejemplares que ya ingresaron, pueden colocarse trampas adhesivas en las zonas donde se detecten estos animales. Este método es recomendable para el control dentro de la vivienda, pues resulta útil para los ejemplares de tipo camello.

4. Sellar grietas: Una de las medidas más útiles es revisar los puntos de acceso alrededor de la vivienda. Las recomendaciones son sellar grietas y espacios en los cimientos, así como prestar atención a puertas y revisar las ventanas situadas cerca del nivel del suelo.

Si la presencia de grillos aumenta de forma considerable y las medidas preventivas no resuelven el problema, la opción es utilizar productos insecticidas para determinadas situaciones, pero par ello se deben seguir las indicaciones de la etiqueta del producto.