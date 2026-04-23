Los 3 cortes de cabello ideales para pelo grueso que le quitan peso y dan movimiento

Los cortes de cabello ideales para pelo grueso son el bob escalado, el lob y el corte mariposa. Estos le quitan peso a la melena y aportan movimiento, ya que incorporan capas estratégicas que alivian la densidad de la melena y logran un acabado más liviano.

El cabello grueso puede ser una gran ventaja en términos de volumen, pero también presenta desafíos: tiende a verse pesado, difícil de manejar y con poca fluidez si no se corta correctamente. Por eso, los estilistas recomiendan elegir cortes que trabajen con capas y formas que distribuyan mejor el volumen.

¿Qué cortes de pelo ayudan a aligerar el cabello grueso?

Bob escalado: este corte clásico se reinventa con capas internas que eliminan peso sin perder estructura. Ideal para quienes buscan un look moderno y fácil de peinar. El resultado es más movimiento y menos efecto “bloque”.

Lob (long bob): una versión más larga del bob que llega a la altura de los hombros. Permite trabajar capas suaves para controlar el volumen. Ideal para quienes no quieren llevar el cabello demasiado corto. El resultado es equilibrio entre ligereza y versatilidad.

Corte mariposa: se caracteriza por capas largas y cortas que enmarcan el rostro y generan dinamismo. Ideal para cabellos largos que necesitan forma y movimiento. El resultado es efecto ligero y con caída natural.

El prestigioso estilista Chris Appleton, reconocido por trabajar con celebridades, señala que las capas bien hechas son clave para transformar el cabello grueso en un look más manejable y con movimiento.

¿Qué tener en cuenta antes de elegir un corte para pelo grueso?

Para lograr el mejor resultado, los especialistas recomiendan:



Evitar cortes rectos sin capas : aumentan la sensación de peso.

: aumentan la sensación de peso. Priorizar capas internas o desfiladas : reducen volumen sin afectar la forma exterior.

: reducen volumen sin afectar la forma exterior. Adaptar el corte al tipo de rostro : no todos los estilos favorecen por igual.

: no todos los estilos favorecen por igual. Considerar el mantenimiento : algunos cortes requieren retoques frecuentes.

: algunos cortes requieren retoques frecuentes. Usar productos adecuados: cremas de peinar o sérums ayudan a controlar el volumen.

Según la Asociación Internacional de Estilistas Profesionales (AIPS) y expertos de salones como Sally Hershberger, la clave para manejar el cabello grueso está en un buen corte más que en el peinado. Elegir el estilo adecuado puede transformar completamente la textura, logrando un look más liviano, moderno y fácil de llevar.