5 cortes de pelo bob para dar volumen al cabello fino

Elegir un corte de pelo es una decisión importante ya que es un cambio importante al aspecto de tu rostro. Si tienes el cabello fino pues tienes que buscar un estilo que brinde volumen y movimiento.

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Si el cabello fino es muy largo pues comienza a aplastarse, perder forma y volumen. No tienes que cortar por cortar, sino que se debe adaptar al objetivo que es obtener una melena abundante. También puedes añadir un flequillo que cumpla con lo que se busca: aportar movimiento y realzar el volumen en cabellos finos.

¿Cuáles son los cortes de pelo bob para dar volumen?

Bob carré

Aunque tengas poco pelo este es un estilo que aporta densidad. Es un corte de pelo más recto que el clásico bob resulta ideal para cabellos finos. Eso sí, conviene evitar escalarlo para que no dé la sensación de que tenemos el cabello más finito.

Este corte es muy beneficioso.|Pinterest

Bob italiano

El corte en cuestión tiene una longitud que roza la mandíbula y tiene un acabado ligeramente inclinado hacia adelante. Se puede complementar con un flequillo corto, recto o ligeramente arqueado. Se debe peinarlo en forma de ondas para que sea más favorecedor.

Long bob con capas

Aquí tenemos un corte que se extienda a la altura de los hombros y queda bien en todas las texturas. En el caso del cabello fino, agregar capas suaves resulta ideal porque añade movimiento. Lo ideal es que sean sutiles para evitar el efecto contrario: restar densidad.

Este es un gran corte.|Pinterest

Bob curly

Este es un corte ideal para quienes tienen rizos y se recomienda introducir capas invisibles que transformen por completo el look. Puedes agregar una raya al lado que potencia más el volumen lateral.

Bob con raya al lado

Por último, tenemos un corte que crea asimetría y no queda un corte estático o rígido. Es ideal para melenas con cabello fino, especialmente cuando se peina con ondas suaves o con un poco de volumen en la raíz para dar cuerpo y movimiento.