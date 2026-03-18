Adiós a las melenas aburridas: 5 cortes de pelo que transforman el rostro después de los 45

A medida que pasan los años, el cabello también cambia: pierde densidad, textura y brillo. Muchas veces los estilos que antes funcionaban dejan de favorecer de la misma manera. Por eso, los cortes de pelo pueden ser decisiones efectivas para actualizar la imagen y resaltar los rasgos del rostro sin necesidad de cambios extremos.

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Los estilistas coinciden en que después de los 45 años lo importante no es seguir reglas rígidas, sino encontrar cortes que aporten movimiento, volumen y frescura. Lejos de las melenas pesadas o sin forma, las tendencias 2026 en estilismo del cabello buscan estilos más dinámicos que rejuvenecen y se adaptan a cada tipo de pelo.

5 cortes de pelo que rejuvenecen y transforman el rostro después de los 45 años

Bob en capas: este clásico renovado aporta volumen y ligereza. Las capas suaves ayudan a enmarcar el rostro y evitan el efecto plano, especialmente en cabellos finos.

Lob (long bob) desfilado: un corte a la altura de los hombros con puntas desfiladas que aporta movimiento. Es versátil y fácil de peinar, ideal para quienes buscan un cambio sin ir demasiado corto.

Corte pixie: más atrevido, pero muy favorecedor. El pixie con textura y volumen en la parte superior suaviza las facciones y resalta los rasgos.

Melena media con capas: perfecta para quienes prefieren mantener algo de largo. Las capas largas aportan dinamismo y evitan que el cabello se vea pesado.

Shag suave: inspirado en los años 70, este corte con capas y textura crea un efecto desenfadado que aporta frescura y volumen.

¿Cómo elegir el corte de pelo ideal a los 45 años según los expertos?

Elegir el corte adecuado depende de factores como la forma del rostro, la textura del cabello y el estilo de vida. El reconocido estilista Frédéric Fekkai destaca que es fundamental optar por estilos que aporten movimiento y ligereza, evitando cortes demasiado estructurados o rígidos.

Además, los expertos recomiendan acompañar el corte con un buen cuidado capilar. Los productos que aportan hidratación y brillo pueden marcar la diferencia en el resultado final.

Otro aspecto importante es adaptar el corte a la rutina diaria. Un estilo fácil de mantener permitirá que el cabello luzca bien sin necesidad de dedicar demasiado tiempo al peinado. En definitiva, cambiar de estilo después de los 45 no se trata de seguir tendencias, sino de encontrar un look que aporte armonía y personalidad.