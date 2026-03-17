Los mejores cortes de pelo rizado con capas que son tendencia

Un corte de pelo es una gran decisión por lo que es importante tener en cuenta cuál es el que mejor va contigo, pero también las tendencias que se utilizan. Si tienes el cabello rizado pues los cortes curly son los elegidos porque aportan volumen y movimiento.

Es importante que tengas en cuenta que si quieres mantener el movimiento de tus rizos, es importante que mantengas el cabello hidratado. Para ello debes utilizar los productos correctos y cuidarte de las fuentes de calor.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo rizado?

Pixie rizado: aporta comodidad y estilo

Este es uno de los cortes favoritos de la temporada y muy recomendado por los estilistas. Es ideal si buscas un cambio de look radical que puede ir de la mano de una de las tendencias en coloración que triunfan esta temporada.

Corte a capas para melenas largas

Aquí tenemos un corte que es muy elegido para las melenas rizadas. Es un estilo que ayuda a que tu cabello tenga movimiento y sin rigidez. Es perfecto para cabellos medios y largos, ya que sus capas también lo son. Incluso, podrás valorar añadirle flequillo.

Long bob: este es uno de los preferidos

Los expertos manifiestan que el long bob queda muy en cualquier edad y también con los diferentes tipos de rostros. Es uno de los estilos que sigue presente de temporada a temporada.

Se trabaja en capas suaves para respetar la forma natural del rizo y conseguir un acabado equilibrado, fresco y con mucho estilo.

Corte shaggy: tu rizo tendrá una forma natural y te dará estilo

El corte shaggy cuenta con un estilo desenfadado y desestructurado que se caracteriza por capas largas y textura desigual. Las capas ayudan a resaltar y definir los rizos. Es una opción ideal para el estilo relajado.

Bixie curly: excelente para una transición de corto a largo

Esta es una gran oportunidad para pasar del cabello corto a una media melena. Es un estilo que se encuentra entre el pixie y el bob. Respeta la forma natural del rizo, quita peso donde sobra, potencia el volumen donde importa y enmarca el rostro sin endurecerlo.