Estos son los 5 cortes de pelo para mujeres de 25 años

Un corte de pelo es una decisión difícil que debe ser bien pensada. Una mala elección puede llevar a vernos desfavorablemente por lo que siempre tienes que contar con la opinión de un experto.

Noticias Durango del 16 de marzo 2026

A los 25 años, las tendencias del 2026 se inclinan por estilos que aportan movimiento, frescura y versatilidad, ideales para quienes buscan un look moderno sin complicaciones extremas.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo?

Butterfly Cut (Corte Mariposa)

Es uno de los estilos más virales para melenas largas o medias. Se caracteriza por capas muy marcadas que enmarcan el rostro, simulando el movimiento de las alas de una mariposa. Aporta muchísimo volumen y es ideal si no quieres sacrificar el largo de tu cabello pero buscas un cambio evidente.

Italian Bob

A diferencia del bob clásico, el Italian Bob es una versión más elegante, minimalista y con las puntas ligeramente hacia adentro. Suele llegar a la altura de la mandíbula o el cuello, aportando un aire sofisticado que funciona perfecto tanto para la oficina como para eventos sociales.

Blunt Bob

Es un corte recto y pulido, sin capas, que termina generalmente a la altura de la barbilla. Es perfecto para mujeres con cabello fino, ya que crea una ilusión de mayor densidad y estructura. Es un estilo atrevido pero fácil de peinar con plancha o al natural.

Shaggy con Flequillo

El estilo "shag" sigue vigente por su aire desenfadado y rebelde. Consiste en muchas capas cortas y texturizadas que generan volumen en la parte superior. Combinado con un flequillo cortina o desfilado, resalta los rasgos juveniles y es muy práctico si prefieres un look "despeinado" con estilo.

Bixie (Híbrido entre Bob y Pixie)

Para quienes buscan algo más corto pero no se atreven al pixie radical, el Bixie es la opción ideal. Tiene la longitud de un bob pero con la forma y las capas de un pixie, lo que lo hace extremadamente fresco y moderno para mujeres de 25 años que quieren destacar su rostro.

Cada uno de ellos tiene sus propias características por lo que debes optar por el mejor estilo que se adecúe a tus exigencias.