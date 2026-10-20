4 cortes ideales para ganar volumen en cabellos con canas

La transición hacia las canas suele modificar la textura natural del cabello, volviéndolo más poroso y propenso tanto a la pérdida de densidad como al encrespamiento diario. Para revertir esta situación de manera efectiva, los estilistas recomiendan actualizar las rutinas de cuidado y elegir diseños que devuelvan la vitalidad perdida.

Apostar por un buen corte de pelo y técnicas especializadas de integración permite unificar el color sin dañar la fibra capilar. De este modo, es posible conseguir una melena con cuerpo, movimiento y un acabado elegante que realza la luminosidad propia de los cabellos blancos.

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¿Cada cuánto tiempo se deben aplicar mascarillas en los cabellos con canas?

Los cabellos con canas necesitan una hidratación profunda y constante debido a su tendencia natural a la sequedad y la porosidad. Por lo general, los estilistas recomiendan aplicar una mascarilla nutritiva o reparadora una o dos veces por semana, según el nivel de deshidratación. Si la fibra capilar está muy castigada por el encrespamiento, es aconsejable usarla en cada lavado hasta recuperar la suavidad, el brillo y la elasticidad perdidas.

¿Cómo dar volumen a las canas sin encrespamiento?

A medida que maduramos, la fibra capilar experimenta una pérdida gradual de melanina y lípidos esenciales, lo que altera su barrera protectora natural y acelera la sequedad ambiental. Para contrarrestar esta transformación sin recurrir a productos pesados que resten dinamismo, los estilistas aconsejan renovar la estructura del peinado mediante geometrías ligeras y adaptadas.

