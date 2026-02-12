7 cortes de pelo para verte más bonita si tienes el cabello ondulado

Cambiar el look del cabello no es nada fácil ya que la elección debe ser certera para poder vernos bien. Para ello hay que tener en cuenta el tipo de cabello, de rostro y el estilo que quieras llevar, es por esto que siempre es bueno consultar con un especialista.

Si lo que quieres es resaltar la belleza natural y tienes el cabello ondulado, la clave es elegir estilos que controlen el volumen y definan la forma sin esfuerzo. Teniendo en cuenta esto es que te vamos a contar sobre los 7 cortes que son tendencia este año.

¿Cuáles son los cortes de pelo para cabello ondulado?

En el caso de que estés buscando un cambio de look y tengas el pelo ondulado pues tienes que tomar en consideración los siguientes cortes de pelo.

Corte Bob (Clásico o Escalonado): Un favorito atemporal que cae a la mandíbula o los hombros. Es fácil de peinar y resalta la textura natural de las ondas. El bob escalonado es una opción moderna recomendada por Vogue México para dar estructura.

Corte Shaggy: Ideal si buscas un look con personalidad. Se basa en capas cortas y desfiladas que aportan un movimiento natural y rejuvenecen el rostro al instante.

Corte Mariposa: Perfecto para melenas largas; utiliza capas estratégicas que enmarcan la cara, estilizando las facciones y dando un volumen dinámico.

Italian Bob: Una versión más larga y sofisticada del bob tradicional. Es ideal para ondas abiertas y melenas medias, ofreciendo elegancia con "cero esfuerzo".

Corte en Capas Largas y Suaves: Si prefieres mantener el largo, las capas ayudan a reducir el peso innecesario y definen las ondas para un estilo "playero" y romántico.

Wolf Cut (o Mixie): Una mezcla entre el pixie y el mullet. Lleva la parte superior muy capeada y flequillo corto, lo que crea un look vanguardista que resalta los rasgos.

Clavicut con Flequillo Cortina: El corte a la altura de la clavícula es universalmente favorecedor. Al sumarle un flequillo cortina, logras enmarcar la mirada y acompañar el movimiento natural del pelo.

Un consejo extra que debes tener en cuenta para que cualquier corte de pelo se mantenga increíble es mantener una hidratación profunda. Además, debes utilizar productos específicos paraque puedas definir las ondas sin apelmazarlas.