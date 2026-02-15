5 cortes de pelo para disimular los cachetes y lucir elegante
¡Cambio de look favorecedor! Conoce los 5 cortes de pelo que te van a ayudar a disimular los cachetes y van a alargar tu rostro; te van a encantar
Para quienes tenemos muchos cachetes, lo primero que buscamos son aquellas alternativas que nos ayuden a disimular esa sección de nuestra cara, ayudando a estilizar y alargar el rostro. En la actualidad, es posible hacerlo con algunos cortes de pelo, estilos que te ayudarán a lucir un nuevo aspecto.
Es así que te vamos a detallar algunas opciones que puede escoger, además de ser alternativas con las que va a poder lucir elegante. Entonces toma nota de las opciones que podrás escoger.
¿Qué corte adelgaza la cara?
Hay una amplia variedad de cortes de pelo; en cada uno de ellos puedes lograr efectos distintivos en tus facciones, ya sea sobresaltarlas o difuminar los rasgos. Si tu plan es disimular los cachetes, hay 5 opciones que te ayudarán notablemente, además de darte un aspecto elegante; considera las siguientes opciones:
- Capas largas: Al hacer las capas debajo de la barbilla, lograrás alargar tu rostro.
- Pixie largo: Dale volumen en la coronilla para alargar.
- Lob con raya de lado: Su forma y textura te ayudarán en las facciones.
- Long bob: Un clásico que no pasa de moda, su línea vertical va a adelgazar tus facciones.
- Flequillo cortina: Si no quieres algo tan drástico, puedes optar por añadir un flequillo cortina; va a añadir simetría.
Opta por un estilo único; todos los looks que te recomendamos son grandes opciones que te van a ayudar a mejorar tu aspecto. Ya sea que quieras mantener tu melena larga u optar por algo más corto, tienes diferentes estilos para poder escoger.
@quetilanas Cortes de cabello para rostros gorditos #cortedecabello #caragordita #rostogordinho #hair #cortefeminino #haircut #rostoredondo #cararedonda #hairstyle #pelocorto #pelolargo ♬ som original - Romeo
¿Cómo peinarme si soy cachetona?
Además de conocer los cortes de pelo, es fundamental que identifiques los peinados que te pueden ayudar a disimular los cachetes, estilos con los que vas a poder estilizar tu melena y lucir un rostro más fino. Considera las siguientes opciones para lucir elegante:
- Raya de lado, ya sea en coletas o moños
- Melena con ondas sueltas, no tan marcadas.
- Dos mechones sueltos a los laterales.
- Volumen superior, va a alargar el rostro.
- Trenzas sueltas.
@atika99__ 5 peinados para cachetonas #hairstyle #cachetona #peinados #hairideas #hairtips ♬ ELEGANT FASHION - Athostvz