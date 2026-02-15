5 cortes de pelo para disimular los cachetes y lucir elegante

Para quienes tenemos muchos cachetes, lo primero que buscamos son aquellas alternativas que nos ayuden a disimular esa sección de nuestra cara, ayudando a estilizar y alargar el rostro. En la actualidad, es posible hacerlo con algunos cortes de pelo, estilos que te ayudarán a lucir un nuevo aspecto.

Es así que te vamos a detallar algunas opciones que puede escoger, además de ser alternativas con las que va a poder lucir elegante. Entonces toma nota de las opciones que podrás escoger.

¿Qué corte adelgaza la cara?

Hay una amplia variedad de cortes de pelo; en cada uno de ellos puedes lograr efectos distintivos en tus facciones, ya sea sobresaltarlas o difuminar los rasgos. Si tu plan es disimular los cachetes, hay 5 opciones que te ayudarán notablemente, además de darte un aspecto elegante; considera las siguientes opciones:

Capas largas : Al hacer las capas debajo de la barbilla, lograrás alargar tu rostro.

: Al hacer las capas debajo de la barbilla, lograrás alargar tu rostro. Pixie largo : Dale volumen en la coronilla para alargar.

: Dale volumen en la coronilla para alargar. Lob con raya de lado : Su forma y textura te ayudarán en las facciones.

: Su forma y textura te ayudarán en las facciones. Long bob : Un clásico que no pasa de moda, su línea vertical va a adelgazar tus facciones.

: Un clásico que no pasa de moda, su línea vertical va a adelgazar tus facciones. Flequillo cortina: Si no quieres algo tan drástico, puedes optar por añadir un flequillo cortina; va a añadir simetría.

Opta por un estilo único; todos los looks que te recomendamos son grandes opciones que te van a ayudar a mejorar tu aspecto. Ya sea que quieras mantener tu melena larga u optar por algo más corto, tienes diferentes estilos para poder escoger.

¿Cómo peinarme si soy cachetona?

Además de conocer los cortes de pelo, es fundamental que identifiques los peinados que te pueden ayudar a disimular los cachetes, estilos con los que vas a poder estilizar tu melena y lucir un rostro más fino. Considera las siguientes opciones para lucir elegante: