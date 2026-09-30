5 cortes de pelo que dominarán las peluquerías en octubre y serán tendencia este otoño

El otoño suele ser el momento perfecto para renovar el cabello y apostar por un corte diferente. Octubre llega con propuestas para todos los gustos, desde estilos clásicos que se reinventan hasta opciones más modernas y desenfadadas.

Caminos de la Vida | Programa 30 de septiembre 2026

Las tendencias de esta temporada ponen el foco en cortes que aportan movimiento, personalidad y facilidad al momento de peinar la melena. Estas son algunas de las opciones que comenzarán a ganar protagonismo en las peluquerías y pueden servir de inspiración para tu próximo cambio de look.

¿Cómo cuidar las puntas del cabello?

Para cuidar las puntas del cabello es importante mantenerlas hidratadas y reducir los factores que pueden debilitarlas. Aplica acondicionador de medios a puntas en cada lavado y utiliza una mascarillas nutritiva una o dos veces por semana. Evita el exceso de calor de planchas y secadores y, cuando los utilices, aplica previamente un protector térmico. También conviene desenredar el cabello con suavidad y recortar las puntas periódicamente para prevenir que las puntas abiertas avancen hacia el resto de la melena.

¿Qué cortes de cabello pedir en la peluquería este otoño?

Si estás pensando en renovar tu melena esta temporada, el otoño es una buena oportunidad para apostar por un corte que aporte movimiento y personalidad. Estas son cinco opciones que puedes llevar como referencia a la peluquería.

1. Bob

El bob continúa como una de las alternativas más versátiles. Puede llevarse a la altura de la mandíbula o ligeramente más largo, con un acabado pulido o con textura.

2. Butterfly cut

Este corte combina capas de diferentes longitudes para crear movimiento y volumen. Es especialmente interesante para quienes quieren mantener parte del largo sin renunciar a un cambio visible.

3. Clavicut

El clavicut llega aproximadamente hasta la clavícula y permite conseguir una transformación sin cortar demasiado el cabello. Además, funciona tanto con acabados lisos como ligeramente ondulados.

4. Shaggy

Con capas marcadas y un acabado desenfadado, el shaggy aporta textura y volumen. Es una opción para quienes buscan una imagen más relajada y con personalidad.

5. Bixie

El bixie combina características del bob y del pixie en un corte corto, ligero y dinámico. Sus capas ayudan a conseguir movimiento y permiten jugar con diferentes formas de peinado.