4 plantas que puedes tener en tu cuarto y no te generarán humedad para nada

Si quieres tener plantas en el dormitorio pero te preocupa que el ambiente se vuelva más húmedo, existen especies que pueden convivir con este espacio sin convertirlo en un lugar cargado. La clave está en elegir plantas adecuadas y controlar factores como el riego, la ventilación y la cantidad de agua que permanece en la maceta.

De acuerdo con Architectural Digest, algunas plantas de interior pueden ayudar a absorber parte de la humedad ambiental y contribuir al control del moho, entre ellas el helecho, el lirio de la paz, el pothos, la cinta y la palmera de bambú. Señalan que estas especies aprovechan procesos naturales de transpiración y absorción para regular las condiciones del ambiente.

Plantas que puedes tener en tu cuarto sin preocuparte por la humedad

1. Cinta

También conocida como planta araña o Chlorophytum comosum, la cinta es una alternativa práctica para el dormitorio. Su follaje abundante aporta un toque fresco y puede ayudar a absorber parte de la humedad del ambiente. Además, tolera diferentes temperaturas y prefiere recibir luz indirecta, por lo que puede colocarse cerca de una ventana sin quedar expuesta directamente al sol.

La cinta es una planta estética y muy abundante.|(Especial/Canva)

2. Pothos

Si buscas una planta de interior fácil de cuidar, el pothos puede ser una buena opción. Sus tallos colgantes permiten colocarla sobre una repisa o mueble alto para que sus hojas caigan de manera natural. Según Architectural Digest, esta especie puede absorber humedad mediante la transpiración y también contribuir a filtrar algunos contaminantes del aire.

La planta Pothos.|(Especial/Canva)

3. Lirio de la paz

Sus hojas grandes y sus características flores blancas hacen que el lirio de la paz sea especialmente decorativo para un dormitorio. Esta especie prefiere luz indirecta y ambientes cálidos, por lo que puede adaptarse bien a interiores. Además, su follaje participa en el intercambio de agua con el ambiente, una característica que expertos relacionan con la regulación de la humedad.

Lirio de la paz. |(Especial/Canva)

4. Helecho

El helecho puede convertirse en una opción interesante si quieres añadir una planta frondosa al cuarto. Architectural Digest la destaca precisamente por su capacidad para absorber humedad y señala que sus hojas tienen pequeños poros que participan en este proceso. Su aspecto abundante también funciona especialmente bien en macetas colgantes, donde sus hojas pueden caer libremente.

El helecho en el cuarto.|(Especial/Canva)

¿Qué plantas recomienda una interiorista para el dormitorio?

Además de elegir especies que puedan desenvolverse bien en interiores, también es importante considerar cómo influyen las plantas en la decoración y el ambiente del dormitorio. El Mueble recoge las recomendaciones de la interiorista Laura Casas sobre cuatro plantas ideales para esta habitación, destacando su relación con un ambiente agradable durante el descanso.