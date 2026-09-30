5 cortes long bob para rejuvenecer el rostro y quitarte años de encima

En el mundo del estilismo, el long bob se ha coronado como el rey indiscutible de los efectos antiedad. Al situarse a una altura estratégica entre la barbilla y las clavículas, este corte enmarca los pómulos y genera un efecto lifting visual instantáneo.

A partir de cierta edad, la búsqueda del look ideal no solo se centra en la comodidad, sino también en encontrar un estilo que suavice las facciones, disimule líneas de expresión y aporte una frescura inmediata.

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5 cortes long bob para rejuvenecer el rostro

A diferencia de las melenas extremadamente largas o los cortes muy cortos, el long bob ofrece el equilibrio perfecto. A continuación, te presentamos 5 cortes long bob diseñados específicamente para rejuvenecer el rostro:

Long bob texturizado con capas invisibles

Se realizan capas internas y ligeras que no se ven a simple vista, pero que aportan movimiento en la zona de la coronilla y los laterales. Al evitar las líneas rectas y pesadas, el cabello gana un volumen natural y un aspecto desenfadado que resta rigidez a las facciones maduras.

Long bob texturizado con capas invisibles|Pinterest

Long bob asimétrico invertido

El corte es ligeramente más corto en la nuca y se va alargando de forma sutil hacia la parte delantera del rostro. Las líneas diagonales desvían la atención de la zona de la mandíbula.

Long bob asimétrico invertido|Pinterest

Long bob con flequillo cortina

Se acompaña el largo del lob con un flequillo abierto al centro, desfilado hacia los lados y que se funde perfectamente con el resto de la melena.

Long bob con flequillo cortina|Pinterest

Long bob desfilado con puntas hacia adentro

Las puntas que enmarcan la cara se cortan con navaja o tijera en vertical para rebajar el grosor y permitir que se curven suavemente hacia el cuello. Suaviza las mandíbulas prominentes o cuadradas y abraza las facciones, creando un contorno redondeado y tierno.

Long bob desfilado con puntas hacia adentro|Pinterest

Wavy long bob

Es un long bob tradicional peinado con ondas estilo surferas o rotas, dejando las puntas completamente rectas. Las ondas aportan frescura, dinamismo y una textura esponjosa que simula mayor densidad capilar.

