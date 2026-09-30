5 cortes long bob para rejuvenecer el rostro y quitarte años de encima
¿Buscas un cambio de look radical? Descubre 5 variaciones del corte long bob para rejuvenecer el rostro, quitarte años de encima y lucir en tendencia
En el mundo del estilismo, el long bob se ha coronado como el rey indiscutible de los efectos antiedad. Al situarse a una altura estratégica entre la barbilla y las clavículas, este corte enmarca los pómulos y genera un efecto lifting visual instantáneo.
A partir de cierta edad, la búsqueda del look ideal no solo se centra en la comodidad, sino también en encontrar un estilo que suavice las facciones, disimule líneas de expresión y aporte una frescura inmediata.
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5 cortes long bob para rejuvenecer el rostro
A diferencia de las melenas extremadamente largas o los cortes muy cortos, el long bob ofrece el equilibrio perfecto. A continuación, te presentamos 5 cortes long bob diseñados específicamente para rejuvenecer el rostro:
- Long bob texturizado con capas invisibles
Se realizan capas internas y ligeras que no se ven a simple vista, pero que aportan movimiento en la zona de la coronilla y los laterales. Al evitar las líneas rectas y pesadas, el cabello gana un volumen natural y un aspecto desenfadado que resta rigidez a las facciones maduras.
- Long bob asimétrico invertido
El corte es ligeramente más corto en la nuca y se va alargando de forma sutil hacia la parte delantera del rostro. Las líneas diagonales desvían la atención de la zona de la mandíbula.
- Long bob con flequillo cortina
Se acompaña el largo del lob con un flequillo abierto al centro, desfilado hacia los lados y que se funde perfectamente con el resto de la melena.
- Long bob desfilado con puntas hacia adentro
Las puntas que enmarcan la cara se cortan con navaja o tijera en vertical para rebajar el grosor y permitir que se curven suavemente hacia el cuello. Suaviza las mandíbulas prominentes o cuadradas y abraza las facciones, creando un contorno redondeado y tierno.
- Wavy long bob
Es un long bob tradicional peinado con ondas estilo surferas o rotas, dejando las puntas completamente rectas. Las ondas aportan frescura, dinamismo y una textura esponjosa que simula mayor densidad capilar.