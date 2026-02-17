Conoce el mejor corte de pelo, estilo de barba y lentes para hombres con rostro ovalado

El mundo de la moda cada vez permite más libertad al apartado varonil de buscar distintas alternativas para lucir bien y cómodo en el apartado físico. Ante esta situación, expertos en el universo de la belleza han brindado algunos consejos respecto al corte de pelo, así como el estilo de barda y los lentes que debes utilizar si tienes el rostro ovalado.

El rostro ovalado es uno de los rasgos más llamativos que existen entre los hombres, y aunque parezca curioso, existen algunos puntos a seguir en torno a recomendaciones de belleza para hacer que tu cara luzca aún más. Un ejemplo de ello es el corte de pelo, los lentes y el estilo de barba que mejor lucirían en ti.

¿Cuál es el corte de pelo, la barba y los lentes a elegir para alguien con el rostro ovalado?

Si eres una de las millones de personas que cuenta con el rostro ovalado, entonces el mejor corte de pelo para ti es cualquiera que no tenga flequillo, pues este puede comprometer la simetría de tu cara. Se trata, entonces, de no tapar la frente, lo cual permite que los distintos rasgos de tu rostro, como la nariz o los labios, sobresalgan más.

Si ya tienes una palomita en este apartado, y ahora quieres destacar aún más entre tu círculo cercano, entonces podrías probar con un nuevo look que involucre barba y bigote. Aquí, el portal RevistaGQ menciona que la mejor recomendación es aquella que mantenga la figura ovalada sobre la rectangular, lo cual hará que tu rostro sobresalga.

Si quieres cerrar por completo un estilo ganador para reuniones laborales o fiestas con tus amigos, entonces se recomienda el uso de las gafas para darle ese toque de glamour a tu estilo. Recuerda que, más allá de estas recomendaciones, lo importante es que te sientas cómodo, seguro y en paz con el outfit que estás presentando a los demás.

¿Qué puntos debes tomar en cuenta para escoger un peinado o un estilo de barba?

Expertos en moda recomiendan que midas la base de tu barbilla hasta el nacimiento del cabello para que conozcas la longitud exacta de tu rostro. Una vez con esta información, también se recomienda medir la frente, las mejillas (desde un pómulo hasta el otro) y la mandíbula, uno de los aspectos que más sobresalen en ellos.