El querido actor y empresario Roberto Palazuelos comparte su luto en redes sociales:

Recientemente el querido actor, productor abogado y empresario Roberto Palazuelos impactó a todos sus seguidores al compartir la triste noticia de la partida de una persona bastante especial para él, conmoviendo con su mensaje en redes sociales donde este pudo dar su “último adiós”.

Con varias décadas de trayectoria el también apodado como “El Diamante Negro” se ha ganado el reconocimiento y estima del público latino, por lo que ver este tipo de posteos poco usuales en sus redes sociales generó cierta preocupación dentro de su circulo cercano, pues esta perdida se trataría de una amiga muy especial, María Rubio.

¿Cómo fue la despedida de Roberto Palazuelos de María Rubio?

A través de su cuenta de X, el empresario guerrerense de 59 años compartió las siguientes palabras emotivas:

“Lamento muchísimo la partida de este mundo de mi amiga María Rubio una gran mujer siempre preocupada por los desprotegidos una gran pérdida”.

Ver este tipo de mensajes por parte de Palazuelos puede ser poco común debido al tipo de publicaciones que comparte en sus redes sociales, donde se enfoca más en su cuenta de Instagram.

Lamento muchísimo la partida de este mundo de mi amiga María Rubio una gran mujer siempre preocupada por los desprotegidos una gran pérdida — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) May 7, 2026

¿A qué se dedica Roberto Palazuelos en la actualidad?

A unos cuantos meses de llegar a los 60 años de edad, Roberto Palazuelos ha tenido esporádicas apariciones en algunos programas de televisión, sobre todo cuando llega a ser invitado especial, aunque cada vez es menos común verle en los medios así, dandole mayor foco a su cuenta de Instagram donde suele compartir su día a día.

Hoy en día Roberto parece estar más enfocado en sus negocios, mismos que están enfocados en el sector hotelero y de bienes raíces; así como en el crecimiento de sus empresas, mismas que pudo mantener a la par mientras fue una de las personalidades más destacadas del entretenimiento en México.

A través de los años, Roberto Palazuelos se ha convertido en una de las figuras mediáticas más destacadas de México, destacando entre programas de tv, realitys y demás producciones.