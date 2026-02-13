5 cortes de pelo para quienes tiene poco cabello y es fino

Las personas que tienen pelo fino necesitan optar por aquellos looks que tienen más volumen y movimiento. Es por esto que los estilistas recomiendan no utilizar cortes de pelo que contengan muchas capas porque visualmente tu melena se verá más delgada.

Si te sentiste identificada con este grupo pues es importante que tengas en cuenta estas opciones que son tendencia para estos casos. Con estos cortes de pelo podrás obtener una melena rellena, suave y con más flexibilidad.

¿Cuáles son los mejores coretes de pelo si lo tienes fino?

Corte Pixie despeinado

Una de las primeras opciones es de las más requeridas. Este corte cuenta contextura y ligeras capas desiguales que aportan volumen y movimiento. Puedes acompañarlo con un flequillo largo y desfilado que enmarque el rostro y se convierte en un look moderno y fácil de mantener.

Corte Clavicut

En segundo lugar, nos encontramos con esta opción para quienes buscan mantener su melena, pero añadiendo un estilo moderno. Puedes utilizarlo con capas o sin ellas, pero mejor con capas bien degradadas si el pelo es muy fino. Además, requiere poco mantenimiento a la hora de peinar por lo que es ideal si no tienes mucho tiempo.

Corte Bixie

Aquí nos encontramos con un corte híbrido entre el pixie y el bob, esta es una opción audaz y versátil. Se adapta a diferentes estilos y puede llevarse liso u ondulado. Añade volumen y estilo sobre todo para quienes tienen pelo rizado.

Corte bob desestructurado

El corte bob desestructurado utiliza las texturas chop que son la tendencia. Este estilo en cualquier longitud añade frescura y volumen a la melena fina. Y con un suave flequillo realza además al rostro y añade personalidad al look.

Corte Garçon

Este es un corte ideal para los cabellos finos por que puede adaptarse al contorno de la cabeza, estiliza y genera mayor volumen. Además, este corte con un buen acabado pulido, le da un aire sofisticado.