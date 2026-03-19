Los 4 cortes de pelo que harán ver más jóvenes a mujeres mayores de 40 años

Hay cortes de pelo que tienen la capacidad para rejuvenecer a las personas. Esto se da porque pueden enmarcar las facciones, suavizar los rasgos y sobre todo ejercen un efecto tensor.

Ian se arrepiente de haberle puesto el cuerno a Mireya y suplica su perdón

De acuerdo con lo que manifiestan los especialistas en este año los cortes se inclinan por la estética masculina que se caracterizan por potenciar las facciones, aligeran el volumen y enmarcan la belleza natural de cada mujer.

¿Cuáles son los cortes de pelo que rejuvenecen?

'Bob' texturizado

Este sigue siendo uno de los cortes más pedidos y que no pasan de moda. En esta temporada se utilizará más la textura y ligeramente capeado por lo que tus ondas o rizos aportan volumen y movimiento. Se basa en la naturalidad del cabello. Este estilo es ideal para rostros ovalados o redondeados, ya que dulcifica y suaviza las facciones.

'Pixie Cut'

Otro de los cortes que se utiliza es el pixie que se usará con textura y el flequillo lateral o ligeramente ladeado. Es un estilo que destaca los rasgos faciales y aporta un aire juvenil. Es ideal para quienes dedican poco tiempo al cabello ya que es fácil de mantener, además realza la belleza de la mujer y la caracteriza de personalidad al dejar todos sus rasgos al descubierto.

Capas largas con flequillo

Aquí nos encontramos con un Long Butterlfy, que tiene las capas largas que combinan el flequillo cortina con raya en medio proporcionan un look tanto sofisticado como versátil. Se recomienda para cabellos finos ya que sus capas aportan volumen, movimiento y textura. En cuanto al flequillo suaviza las facciones y equilibra las proporciones del rostro.

'Shaggy Cut'

Este es un corte inspirado en la década de los años 70 y cuenta con capas ligeramente desordenadas y textura despeinada. Es un buen estilo para las mujeres que tienen el cabello ligeramente ondulado, ya que las capas ayudan a crear volumen y movimiento potenciando esta ondulación.