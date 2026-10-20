En qué parte del cuerpo debes aplicarte el perfume en invierno para que te dure todo el día

Durante el invierno, las mejores zonas del cuerpo para aplicar el perfume son los puntos de pulso: cuello, muñecas y parte interna de los codos. Estas áreas pueden ayudar a que la fragancia se perciba con mayor facilidad gracias al calor corporal.

¡Nueva idea para Timbiriche! Así reaccionó José María Torre a la serie de Timbiriche

Para prolongar su duración en invierno, también es importante hidratar la piel antes de perfumarse y elegir una concentración adecuada, ya que el frío por sí solo no garantiza que el aroma dure más horas. Además, los abrigos, las bufandas y las prendas de tejidos gruesos pueden modificar la forma en que se percibe una fragancia.

¿Dónde aplicar el perfume en invierno para que dure más horas?

Los puntos de pulso son las zonas más conocidas para aplicar una fragancia. El calor que desprende el cuerpo contribuye a difundir sus componentes aromáticos, aunque la duración depende también de la composición del perfume, la piel y las condiciones ambientales.

Estas son algunas de las áreas más recomendadas:



Cuello y zona lateral detrás de las orejas: son puntos clásicos para aplicar una pequeña cantidad y dejar una estela aromática cercana al rostro.

son puntos clásicos para aplicar una pequeña cantidad y dejar una estela aromática cercana al rostro. Muñecas: permiten percibir el perfume durante el día. Es preferible dejar que se seque sin frotarlas entre sí, para evitar alterar la evolución de la fragancia.

permiten percibir el perfume durante el día. Es preferible dejar que se seque sin frotarlas entre sí, para evitar alterar la evolución de la fragancia. Parte interna de los codos: es una alternativa útil durante el invierno, especialmente cuando se busca que el aroma se perciba de forma discreta.

es una alternativa útil durante el invierno, especialmente cuando se busca que el aroma se perciba de forma discreta. Pecho, sobre la piel: puede ser una buena opción si se utiliza una cantidad moderada y se deja secar antes de vestirse.

El perfumista y creador de fragancias Jean-Claude Ellena, conocido por su trabajo para Hermès, ha defendido una aproximación sutil y personal a la perfumería. Su enfoque recuerda que el perfume no necesita aplicarse en exceso para formar parte de la identidad de quien lo lleva.

¿Cómo hacer que el perfume dure más en invierno sin reaplicarlo constantemente?

La hidratación es uno de los aspectos importantes para prolongar la permanencia de una fragancia. La piel seca puede hacer que el aroma se perciba durante menos tiempo, por lo que conviene utilizar una crema sin perfume antes de aplicar el producto. También es recomendable tener en cuenta estos consejos:



Hidratar la piel: aplicar una crema neutra y esperar a que se absorba antes de perfumarse. Elegir la concentración adecuada: el eau de parfum suele tener una concentración aromática superior a la del eau de toilette, aunque la duración real depende de la fórmula. Evitar frotar las muñecas: dejar secar el producto naturalmente ayuda a conservar su evolución olfativa. Perfumar la ropa con precaución: algunas fragancias pueden dejar manchas en tejidos delicados, así que es preferible comprobar las indicaciones del fabricante antes de hacerlo. Guardar el frasco correctamente: conservarlo lejos del sol directo, la humedad y los cambios bruscos de temperatura ayuda a preservar su calidad.

El perfumista Frédéric Malle, fundador de Editions de Parfums Frédéric Malle, es otra referencia reconocida en el sector por su trabajo con creadores de fragancias y la importancia que concede a la composición olfativa. Su universo perfumístico permite comprender por qué la duración no depende únicamente del lugar de aplicación, sino también de las materias primas y la estructura de cada perfume.

En conclusión: para disfrutar de una fragancia durante el invierno, conviene aplicarla en puntos de pulso, mantener la piel hidratada y elegir una fórmula apropiada. La clave está en encontrar el equilibrio entre duración, comodidad e intensidad.