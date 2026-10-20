Manelyk se queda sin aliados en La Granja VIP: Azalia ya no quiere cuidarle las espaldas y hace severa advertencia

Luego de siete semanas, la convivencia empieza a ser complicada en La Granja VIP Segunda Temporada y las alianzas que parecían inquebrantables están a punto de desaparecer. Esto es lo que podría pasar con el equipo de Manelyk, pues ante la incógnita que tienen sobre si su juego está gustando, Azalia ya se está cuestionando si realmente vale la pena "sacrificarse" por sus amigos.

La razón detrás de este polémico pensamiento, sería que "La Negra" estaría sospechando que a Mane, Kunno y Bebeshita les preocupa quedar nominados, así que por eso ellos no se involucran tanto ni en conflictos ni estrategias. Sin embargo, tal como le explicó a Mario "Mono" Osuna, se niega a continuar siendo solamente un sostén para que ellos suban en apoyo mientras la dejan atrás.

"Por qué yo tengo que seguir aquí y seguir siendo espuma para que todo mundo se vaya para arriba. Es que imagínate, si entre ellos tres que son amigos desde hace mucho tiempo hacen esas tiraderas. Es lo que te digo, eso es seguir siendo sostén para que ellos suban", dijo molesta la polémica Granjera, aprovechando toda la tensión que existe por los celos de Daniela por culpa de Kevyn Contreras "Bicolor".

Azalia está replanteándose sus estrategias en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Por qué Azalia Ojeda quiere ser eliminada de La Granja VIP?

Mientras alistan su estrategia para la tabla de nominaciones, misma que Manelyk rechazó y hasta le pidió que dejen de hablar todo el tiempo de lo mismo, Azalia le pidió a "Mono" Osuna que estén atentos a los movimientos del equipo de Niurka, para que así no los agarren desprevenidos. Además, volvió a mencionar la posibilidad de que Mane, Bebeshita y Kunno tengan temor por no recibir el apoyo esperado en las votaciones y, en ese caso, preferiría quedar fuera y que todo se termine de una vez.

"Hasta ellos tres tienen miedo de estar nominados y no se van a meter a los put*zos con los demás. Yo ya no voy a seguir siendo su espuma para que suban, mejor me voy a mi casa y ya", concluyó "La Negra", que estaba confiada en que sería Capataz, pero fue descalificada de la prueba semanal por romper las reglas de La Granja VIP y no respetar instrucciones.