Las cortinas de tela no van más: esta es la tendencia instalada en Europa que quita la luz

Para obtener privacidad y ocultar la luz que ingresa por las ventanas, se han utilizado durante mucho tiempo las cortinas de tela. Sin embargo, la moda va cambiando por lo que lo tradicional ha sido reemplazado por elementos que pueden ser más funcionales en el día a día.

En la actualidad las cortinas de tela están siendo reemplazadas por persianas enrollables, sobre todo las translúcidas que le brindan a tu habitación una vista estética y luminosa.

¿Cuáles son las ventajas de persianas enrollables?

Las cortinas de tela siguen siendo utilizadas, pero las mismas tienen tejidos gruesos que acumulan polvo por lo que es importante un lavado periódico. Otra desventaja de estos elementos tradicionales es que tienen un volumen importante por lo que hace que el espacio se vea más pequeño. Esto hace que no sea compatible con los pisos de actualidad.

Ante esto es que surgen las persianas enrollables translúcidas que se colocan en el marco superior de la ventana y se suben y bajan con motores o simples cadenas. La tela te permite filtrar la luz natural, atenúa el deslumbramiento y permitiendo que lo íntimo pueda desarrollarse con la iluminación exterior. A la hora de la limpieza solo basta con pasar la aspiradora con cepillo suave que quite el polvo, o simplemente pasando un paño de microfibra, es suficiente.

Los especialistas en decoración aconsejan poder estudiar cada detalle antes de cambias de una cortina de tela a una persiana enrollable. En el caso de que la ventana de con otra ventana, quizá convenga añadir un complemento blackout para blindar la intimidad.

También debes tener en cuenta que las persianas enrollables tienen un plus de limpieza, control lumínico y, a esto le sumamos una estética minimalista que compaginan a la perfección con las exigencias y gustos del presente.