Crea increíbles macetas efecto piedra reciclando cartones de huevo

Los cartones de huevo son uno de los elementos que abundan en los hogares y que por lo general terminan en la basura. Sin embargo, este material es ideal para crear manualidades como macetas para las plantas ya que pueden transformarse en una pasta moldeable que te permite armar objetos interesantes.

Una buena idea es la de crear una maceta con efecto piedra que es una buena opción para decorar los balcones, terraza, jardín o dentro de la casa. No necesitas realizar grandes inversiones ya que como molde puedes emplear una cubeta.

¿Cómo fabricar macetas con cartones de huevo?

Materiales

Para esta manualidad necesitarás materiales sencillos que puedes encontrar en casa o reutilizar de otros proyectos:



8 cartones de huevo o más

1 vaso de plástico

1 pala o cuchara de madera

Pegamento para madera

1 cubeta que ya no utilices

Agua

Plástico de cocina

Licuadora

Colador

Pintura en color gris, café o el tono que prefieras

Procedimiento

Lo primero es cortar los cartones de huevo en trocitos y colocarlos dentro una vasija o bandeja grande con suficiente agua para que queden cubiertos por completo. Deja reposar toda la noche para que el cartón se hidrate y sea mucho más fácil convertirlo en una pasta.

El cartón de huevo es versátil.|Pinterest

Al otro día vas a llevar el cartón remojado a la licuadora, agrega un poco de agua y procesa hasta obtener una mezcla uniforme. Ten en cuenta que la consistencia no debe quedar demasiado líquida, pero tampoco tan espesa que sea difícil de manipular. Luego pasa la mezcla por un colador para retirar el exceso de agua y quédate con la pasta de cartón.

Para obtener una pasta resistente tiene que colocar en un vaso de plástico de 250 mililitros, la mitad de agua que quedó después de escurrir el cartón y completa la otra mitad con pegamento para madera. Revuelve con una pala o cuchara hasta que ambos ingredientes queden bien integrados.

Luego vas a agregar la pasta de cartón de huevo dentro de la cubeta y agrega poco a poco la mezcla de agua con pegamento. Con las manos limpias, amasa hasta conseguir una pasta húmeda, gelatinosa y fácil de moldear.

Toma una cubeta o recipiente que utilizarás como molde y cúbrelo completamente con plástico de cocina. Esto ayudará a retirar la maceta una vez que la mezcla esté seca.

Cubre toda la superficie de la cubeta con una capa de la pasta de cartón. Procura que el grosor sea uniforme para que la maceta tenga una estructura firme. También puedes reforzar un poco la parte inferior, ya que será la zona que tendrá mayor contacto con la superficie.

Idea para reciclar la caja de huevos de cartón|Crédito: Canva

Si quieres lograr el efecto piedra pues tienes que tomar pequeñas porciones de la misma pasta, formar bolitas con las manos y después colocarlas en la superficie de la maceta de manera irregular.

Cuando termines de cubrir y decorar el molde, tendrás que dejarlo secar durante aproximadamente cuatro días. Colócalo en un sitio seco y ventilado y evita moverla durante este tiempo para que conserve su forma.

Si la pieza se encuentra completamente seca y firme puedes retirarla con cuidado del molde. El paso siguiente es pintar, en este caso se recomiendan los tonos grisáceos, cafés o combinaciones de ambos son una buena opción si quieres que la maceta tenga una apariencia más cercana a la piedra natural.

Con paciencia podrás obtener una increíble maceta reciclada que le dará un toque personal a tus espacios.