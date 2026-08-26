Elisabeth Kübler Ross, psiquiatra suizo-estadounidense: “Nuestros miedos no detienen a la muerte, sino a la vida”

La psicología tiene al a mente humana y su comportamiento como objetos de estudio. Los profesionales que se desempeñan en esta disciplina implementan diferentes estrategias para comprender y darle explicación a determinadas emociones, conductas y situaciones que pueden alterar una vida normal.

Noticias Oaxaca del 25 de agosto 2026

El miedo es uno de los temas sobre los cuales ahonda la psicología y al que considera como una emoción primaria y adaptativa diseñada para alertar al organismo ante una amenaza percibida. Un informe de la Universidad de Harvard remarca que el miedo es un mecanismo de supervivencia integrado en nuestro cerebro y que “cuando percibimos un peligro, el hipotálamo reacciona desencadenando una cascada de señales hormonales que preparan al cuerpo para actuar de inmediato”.

¿Quién fue Elisabeth Kübler Ross?

Lo señalado anteriormente es solo una perspectiva del mundo de la psicología sobre el miedo. Pero muchos expertos han forzado premisas sobre el tema y Elisabeth Kübler Ross fue una de ellos. Se trata de una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense, pionera en el estudio de la tanatología y en la atención paliativa para pacientes con enfermedades terminales.

Elisabeth Kübler Ross es célebre por formular las cinco etapas del duelo (negación, ira, negociación, depresión y aceptación). Su trabajo, revelan fuentes relacionadas a la psicología, revolucionó el tratamiento médico y psicológico de los pacientes terminales, cambiando la forma en que la sociedad comprende la pérdida, el luto y el acompañamiento emocional en la fase final de la vida.

Elisabeth Kübler Ross y una frase profunda

Es en este marco que muchas premisas de Elisabeth Kübler Ross pueden ser rescatadas y son motivo de análisis en la actualidad. “Nuestros miedos no detienen a la muerte, sino a la vida” es una de las profundas frases de la psiquiatra con la que señala que temerle a la muerte no nos otorga control ni nos libra de ella, pero sí limita drásticamente nuestra capacidad de estar presentes y disfrutar del camino.

En la actualidad, esta frase mantiene una vigencia total ya que estamos en una época marcada por altos niveles de ansiedad, la búsqueda obsesiva de control y la exposición continua a noticias que disparan el temor a la incertidumbre.

Lo que Elisabeth Kübler Ross nos enseña es que no se puede congelar la mortalidad humana, pero el intento constante por hacerlo termina por marchitar la existencia antes de tiempo.