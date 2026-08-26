Ideas DIY: Cómo crear un centro de mesa a partir de latas de aluminio y latón
Ideas DIY. Cómo hacer un centro de mesa reciclado con latas de aluminio y latón.
Nuestra imaginación no solo se ejercita y nutre con la prácticas, sino que con ayuda de las nuevas tecnologías y las redes sociales podemos acceder a ideas que potencian nuestras habilidades y creatividad.
Noticias Estado De México del 25 de agosto 2026
Las ideas DIY, siglas en inglés que significan “Hazlo tú mismo”, son una de las grandes promotoras de la creatividad. A través de sus proyectos, podemos crear diferentes tipos de objetos con los que embellecer nuestra casa o agasajar a un ser querido.
¿Cómo crear un centro de mesa?
Si de embellecer nuestro hogar se trata, hoy te proponemos una idea DIY muy interesante ya que propone crear un centro de mesa a partir de latas de aluminio y latón. Estos materiales pueden reciclarse de forma infinita sin perder sus propiedades ni su calidad.
@crearconilusionvl #voiceeffects Te dejo esta idea super facil para transformar latas!! #decoracion #hazlotumismo #dicas #artesanal #parati #desing #foryou #tutoriales #manualidades #diy #decor #ideasfaciles #reciclaje ♬ Ameno - Ladynsax
Además, transformar latas de aluminio o latón en centros de mesa es un proyecto de supra-reciclaje sencillo que combina textura metálica, calidez y vegetación o luz. Para proceder, lo primero que hay que hacer es lavar bien los recipientes, retirar etiquetas y restos de pegamento con alcohol o acetona. Luego, debemos lijar suavemente los bordes internos cortantes y aplicar una capa de imprimación (primer) en aerosol si planeas pintar el metal para garantizar la adherencia.
De latas a centro de mesa
Si esta idea DIY te llama la atención, a continuación se detallan 3 estilos de centro de mesa que puedes crear a partir de latas de aluminio recicladas:
Trío botánico rústico
- Materiales: 3 latas de conservas de diferentes alturas, hilo de yute o arpillera, pintura a la tiza (chalk paint) o acabado pátina, silicona caliente.
Paso a paso
- Pinta las latas con tonos neutros (blanco cálido, gris o verde oliva) y lija suavemente los bordes para dar un efecto desgastado.
- Envuelve el centro de cada lata con una franja de arpillera fijada con silicona.
- Agrégales drenaje perforando la base e instala suculentas o aromáticas.
- Dispón el trío sobre una rodaja de madera.
Farol calado vintage
- Materiales: Latas de bebidas o conservas, clavo fino, martillo, pintura en aerosol negra/dorada, vela de noche (tealight).
Paso a paso
- Llena la lata de agua y congélala (el hielo evita que el metal se deforme al golpear).
- Dibuja un patrón de puntos en la superficie y, con ayuda del clavo y el martillo, perfora la lata siguiendo el diseño.
- Una vez derretido el hielo, aplica pintura en aerosol por dentro y por fuera.
- Al colocar una vela en el interior, la luz proyectará patrones sombreados sobre la mesa.
Cubetas con relieve de latón
- Materiales: Latas de latón o atún anchas, pinzas, cordón de cuero, musgo seco o follaje fresco.
Paso a paso
- Conserva el tono dorado característico del latón.
- Utiliza un punzón para hacer dos orificios laterales y coloca una tira de cuero para simular pequeñas manijas estilo cubeta rústica.
- Llena el interior con una esponja floral húmeda y acomoda flores de temporada o ramitas de eucalipto.