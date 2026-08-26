Ideas DIY: Recicla anillas de latas para crear una bolsa aesthetic

Las ideas DIY son una gran alternativa para poder darle una nueva oportunidad a aquellos elementos que por lo general terminan en la basura. Las anillas de latas son grandes aliadas a la hora de hacer manualidades por lo que te vamos a enseñar cómo crear una bolsa aesthetic.

Con un poco de paciencia podrás crear una bolsa cuya composición es completamente de anillas de latas que van unidas entre sí. El resultado es metálico y brillante que quedará muy bien con tus outfits.

¿Cómo crear una bolsa con anillas de latas?

Materiales



Muchas anillas de latas.

Una pinza pequeña.

Una cadena para hacer la correa.

Argollas metálicas para unir la cadena.

Un broche o cierre, si quieres que la bolsa pueda cerrarse.

Una base de tela, opcional, para colocar en el interior.

Procedimiento

El paso importante es definir el tamaño de la bolsa. Comienza con una hilera de anillas que determine el ancho del bolso y después ir agregando más filas. Utiliza las pequeñas aberturas de cada pieza para enlazarla con las siguientes, de modo que poco a poco se forme una especie de tejido metálico.

Toma dos anillas y utiliza la pinza para acomodarlas y unirlas. No necesitas deformarlas demasiado. Después agrega una tercera pieza y continúa con el mismo procedimiento hasta formar la primera fila.

Una vez finalizada la primera hilera pues comienza con la siguiente. La atención es muy importante debido a que la posición de cada anilla hará que el bolso vaya tomando forma. Puedes colocar las piezas ligeramente encimadas para que el resultado quede más compacto y tenga menos espacios.

Vas a ir agregando filas hasta que puedas conseguir el tamaño que deseas. Una recomendación es que comiences con una base más ancha y después mantener las filas del mismo tamaño.

Cuando termines la parte frontal y posterior, une los laterales con más anillas. Ten paciencia para que las piezas queden alineadas y revisa constantemente que no haya ninguna anilla mal colocada.

Al momento de colocar la correa puedes usar una cadena metálica y sujetarla a los extremos superiores mediante pequeñas argollas. Con ayuda de la pinza, asegúrate de que las uniones queden bien cerradas.

Como consejo puedes incorporar un pequeño forro de tela en el interior para que los objetos no se escurran por las anillas.

