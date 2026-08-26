Regreso a clases: Ideas de lunch saludables inspirados en Las Guerreras K-Pop

Estamos a días de que comiencen las clases por lo que una de las preocupaciones de las familias es cómo preparar un lunch delicioso, pero que no deje de ser saludable. Ante esto es que te traemos las mejores opciones inspiradas en las famosas Guerreras K-Pop.

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Tus hijos tendrán en un lunch escolar delicioso, nutritivo y que les llamará la atención. Además, estas recetas son fáciles de poder preparar y no deberás gastar mucho dinero en los ingredientes. Manos a la obra y haz estas deliciosas ideas.

¿Cómo preparar estas recetas de lunch?

Sándwich de Las Guerreras K-Pop

Para preparar este sándwich puedes utilizar ingredientes como mayonesa, queso, jamón, lechuga, jitomate y aguacate o lo que más le guste al comensal. Para darle un toque de diversión puedes cortar en cuatro partes y colocar en cada pedazo un pequeño palillo decorativo con una imagen impresa de Las Guerreras K-Pop.

Toma otro recipiente para agregar una fruta y procede a decorarla de la misma manera para que lleve a su personaje favorito de Las Guerreras K-Pop. En el caso de que tengas moldes para alimentos puedes darle formas al pan.

sandwich

Hot cakes de Las Guerreras K-Pop

Como segunda opción tenemos unos deliciosos hot cakes de avena. Prepara la masa con anticipación y emplea moldes para obtener formas divertidas. Utiliza figuras como estrellas, corazones o gatos, lo que se relacione con la película.

En el caso de que quieras hacerlo más divertido puedes emplear un poco de colorante natural de tono morado para recordar el cabello de Rumi. Agrega toppings como fresas, plátano, un poco de miel, mermelada, chocolate o nueces.

Por último, agrega algunos elementos decorativos inspirados en Las Guerreras K-Pop para hacer que la presentación sea todavía más especial.

Sincronizadas de Las Guerreras K-Pop

Por último, puedes optar por las sincronizadas con quesillo y jamón. Estas pueden ir acompañadas de un poco de pico de gallo elaborado con jitomate, cebolla y aguacate. Si a tus hijos no le gustan estos ingredientes puedes sustituirlo por alguna verdura que les agrade.

Para darle el toque de Las Guerreras K-Pop, con ayuda de un cortador puedes darles una forma divertida o decora el recipiente con elementos que se relacionen con la película.