Kpop Demon Hunters llega en DVD con una edición coleccionable; ¿cuándo sale a la venta y cuánto podría costar en México?

Si eres fan de Kpop Demon Hunters y además de haber visto la cinta en plataforma de streaming buscabas tenerla en DVD hay buenas noticias para ti ya que este estará a la venta en 2026 por lo que aquí te contamos todos los detalles.

Kpop Demon Hunters: ¿Cuándo sale a la venta el DVD y cuánto costará?

De acuerdo con la página de Amazon, la película “Kpop Demon Hunters” se encontrará en formato DVD, el cual estará a la venta en diciembre del presente año y será lanzado por “The Criterion Collection”, una compañía estadounidense de distribución y restauración de cine la cual es conocida por lanzar ediciones de lujo en formatos DVD, Blu-ray y 4K Ultra HD de películas clásicas, de culto, entre otras. La empresa también restaura y remasteriza el vídeo y el audio para lograr la mejor calidad y que las personas disfruten el contenido de la mejor manera posible.

Respecto al costo el formato DVD tendrá un precio de $29.95 dólares, lo que en pesos mexicanos equivale a $518.60. Por su parte el Blu-ray costará $39.95 dólares, lo que equivale en México a $695 pesos y finalmente el formato en 4K tendrá un precio de 49.99 dólares, lo que se traduce en $865.50 pesos mexicanos.

¿Qué incluirá el nuevo DVD de Kpop Demon Hunters?

“The Criterion Collection” es una reconocida empresa que se caracteriza por lanzar contenido exclusivo como comentarios del director, actores de las películas, entrevistas exclusivas, documentales sobre los días de filmación y mucho más, es por eso que se espera que al tratarse, en este caso; de una de las películas más exitosas, este material que estará a la venta próximamente incluya escenas eliminadas, información sobre el rodaje, entrevistas y videos extra aunque hasta el momento no está confirmado esto. Por su parte, los próximos que la empresa “The Criterion Collection” lance serán It Was Just an Accident de Jafar Panahi, Elephant Man de David Lynch y Hairspray de John Waters.

El éxito de Kpop Demon Hunters

Esta cinta dirigida por la directora surcoreano-canadiense Maggie Kang y el director Chris Appelhans ha sido una de las más exitosas debido a la gran animación, desarrollo de personajes y trama de la historia. La película alcanzó innumerable cantidad de premios, en los que destacan dos Premios Oscar; uno en la categoría “Mejor Película de Animación” y otra en “Mejor Canción Original”. Por otro lado, obtuvo 10 Premios Annie, en los Critics Choice Awards ganó a la “Mejor Película de Animación” y obtuvo el Globo de Oro en “Mejor Película Animada” por lo que su éxito ha sido impresionante tanto que miles de fanáticos replican los looks y todo lo relacionado a Zoey, Mira y Rumi; personajes de la cinta.