¡Uñas de “Demon Slayer”! 13 ideas de manicure hermosas y cool para llevar a “Kimetsu no Yaiba” en tus manos

Si no puedes dejar de pensar en "Kimetsu no Yaiba" desde la primera vez que viste el anime o todavía lloras cuando recuerdas tu momento favorito, aquí vamos a empeorar tu condición con una gran idea: hacerte un diseño de uñas de "Demon Slayer". Para que te inspires y no haya vuelta atrás, aquí van 13 ejemplos.

13 diseños de uñas inspirados en "Demon Slayer": manicure de "Nezuko", de "Tanjiro" y de los pilares

1. Manicure con referencias y patrones de "Demon Slayer"

Comenzamos nuestra lista con una idea de manicure que reúne varios elementos del anime, como el estampado característico que usa "Tanjiro", las katanas dentadas de "Inosuke" y el haori de "Zenitsu". Este diseño no le tiene miedo a las referencias claras y a la combinación, pero mantiene una armonía que nos encantó.

2. Uñas inspiradas en "Tanjiro"

Aquí la propuesta es mucho más enfocada en el personaje principal de nuestra historia, "Tanjiro". El estampado de su haori no solo ocupa algunas uñas completas sino también aparece en puntas francesas , al igual que la emblemática marca que tiene en la frente y el símbolo de los aretes Hanafuda.

3. Diseño inspirado en "Akaza"

¿Quién dice que tu manicure se debe centrar en los protagonistas? Aquí tenemos una idea que involucra a uno de los personajes más fascinantes del anime, "Akaza"; el diseño del personaje se presta perfecto para un manicure que consiste en líneas oscuras de diferente grosor sobre un fondo transparente.

4. Manicure inspirado en diferentes personajes de "Kimetsu no Yaiba"

Otra opción es simplemente no decidirte por un personaje. En estas uñas de "Demon Slayer" , cada pieza se centra en un personaje distinto, creando una mezcla inigualable de colores vivos y patrones.

5. Diseño sutil de "Demon Slayer"

También está la posibilidad de elegir un diseño sutil, delicado y en tonos tenues que puedes presumir con toda comodidad en la oficina y aun así hacer referencias claras a tu anime favorito. Por ejemplo, las mariposas de "Shinobu Kocho".

6. Uñas inspiradas en "Nezuko"

|Crédito: Instagram. @nailsbycindyxo

Llegamos a un manicure dedicado a uno de los personajes más queridos y cuya estética no podríamos amar más: "Nezuko". Aquí no tenemos como tal su rostro, sino sus tonalidades características y el patrón de su haori, el cual resulta inconfundible.

7. Uñas de "Mitsuri Kanroji" y "Obanai Iguro"

En este ejemplo de uñas de "Kimetsu no Yaiba", en cada mano tenemos referencias súper claras a "Mitsuri Kanroji" y "Obanai Iguro", dos de los pilares que no podrían parecer más distintos. En un diseño almendrado con bastantita longitud, es posible plasmar rostros de personajes de esta manera tan espectacular.

8. Uñas que recuerdan el misterioso origen de "Tanjiro"

|Crédito: Instagram. @joeychristynails

En este manicure dedicado a "Tanjiro" no tenemos algo tan evidente como el patrón de su haori, pero sí algunos símbolos inconfundibles que aparecen en tonalidades no demasiado contrastantes. También podemos distinguir un espectacular efecto ojo de gato en una de las uñas.

9. Uñas de "Shinobu Kocho"

El personaje de "Shinobu" se caracteriza por una estética clara y típicamente femenina, con tonos violeta y elementos de mariposas. Es una idea súper romántica y bonita que puedes llevar en tus uñas.

10. Manicure con el rostro de "Nezuko"

|Crédito: Instagram. @shannonrayson.nails

¿Pensabas que nos íbamos a quedar sin un diseño con el rostro de "Nezuko"? Pues no, y te compartimos esta idea que muestra al personaje en dos de sus versiones, además del patrón de su haori en algunas uñas. Nuevamente, la forma de almendra en las uñas nos ayuda a plasmar rostros completos.

11. Uñas de "Demon Slayer" con 3D

|Crédito: Instagram. @yumixnails

Esta es otra manera en que puedes llevar elementos de diferentes personajes en cada uña, e incluso es posible incorporar decoración en 3D sin perder la armonía.

12. ¿Uñas francesas + "Demon Slayer"?

Así como lo lees. Partiendo de la idea de las uñas francesas, pero abarcando gran parte de la uña, tenemos referencias a diferentes personajes principales y secundarios. El acabado es brillante y el fondo es transparente.

13. Manicure de "Kimetsu no Yaiba" sutil y elegante

No necesitas abarcar tus uñas enteras o hacer que las referencias sean demasiado claras. Con trazos pequeños, elementos en 3D discretos y un fondo transparente, la referencia a "Demon Slayer" se mantiene.