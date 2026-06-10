Crochet para niños: cómo hacer una manta de apego de Bluey a ganchillo (paso a paso)

Bluey se ha convertido en una de las series infantiles favoritas de los niños gracias a sus divertidas aventuras, sus valiosas enseñanzas sobre la familia y los entrañables personajes que protagonizan cada episodio. Por ello, muchos pequeños desean tener juguetes, ropa y accesorios inspirados en esta adorable perrita azul. Una de las opciones más tiernas y especiales son las mantas de apego tejidas a crochet, ideales para acompañarlos durante la hora de dormir o en sus momentos de descanso.

Cómo hacer una manta de apego de Bluey a ganchillo para niños

Una mantita de apego, también conocida como dou-dou, es un objeto suave, calientito y que representa un valor emocional para tu bebé, pues le brinda seguridad y tranquilidad mientras se adapta almundo. Puedes hacer estas ideas divertidas:

1. Manta de apego clásica de Bluey: Si buscas una manualidad adorable y útil para los más pequeños, una manta de apego inspirada en Bluey es una excelente opción para crear un regalo único y lleno de cariño. Este proyecto combina una pequeña cobija tejida con la cabecita del personaje en la parte superior, creando un accesorio suave que los niños pueden abrazar, cargar y utilizar para sentirse acompañados. Para elaborarla necesitarás estambre en tonos azul claro, azul oscuro, beige, negro y blanco, además de un gancho adecuado para el grosor del hilo. Comienza tejiendo una base cuadrada o rectangular con puntadas sencillas para formar la mantita. Lo ideal es utilizar puntos suaves y ligeramente abiertos para que el tejido resulte ligero, cómodo y agradable al tacto.

Mantita de apego de Bluey.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Cabeza de Bluey tejida en crochet: El detalle principal de esta manualidad es la cabecita de Bluey, que dará vida y personalidad a la manta de apego. Para crearla, teje una esfera utilizando la técnica de amigurumi y rellénala con fibra siliconada para darle volumen. Después, añade las orejas triangulares, el hocico y los detalles característicos de su rostro. Puedes ayudarte con imágenes de referencia del personaje para conseguir una apariencia más fiel. Los ojos pueden bordarse con hilo negro y blanco o colocarse con ojos de seguridad si la manta será utilizada únicamente bajo supervisión.

3. Agrega las patitas para un acabado más tierno: Las pequeñas patitas tejidas aportan un acabado encantador y hacen que la manta luzca aún más parecida al personaje. Para lograr este efecto, añade pequeñas extremidades en las esquinas superiores, un detalle muy común en las mantas de apego para bebés y niños pequeños. Además de darle una apariencia más divertida, permitirán que los pequeños tengan más elementos para sujetar mientras descansan. Utiliza los mismos tonos de estambre que empleaste en la cabeza para mantener la armonía del diseño. Procura que las puntadas queden firmes para evitar que las piezas se desprendan con el uso frecuente.

Para lograr este efecto, añade pequeñas extremidades en las esquinas superiores, un detalle muy común en las mantas de apego para bebés y niños pequeños. Además de darle una apariencia más divertida, permitirán que los pequeños tengan más elementos para sujetar mientras descansan. Utiliza los mismos tonos de estambre que empleaste en la cabeza para mantener la armonía del diseño. 4. Personaliza tu manta de apego con detalles únicos: Una de las grandes ventajas del crochet es que permite personalizar cada creación y convertirla en una pieza irrepetible. Puedes bordar el nombre del niño en una esquina, agregar estrellas, corazones o incluso incluir a Bingo, la hermana de Bluey, dentro del diseño. También puedes jugar con diferentes texturas utilizando puntos más gruesos en ciertas áreas para que la manta resulte más entretenida al tacto.

Estos pequeños detalles transforman la pieza en un regalo artesanal único, especial y lleno de significado. Las mantas de apego de Bluey hechas a crochet son una excelente alternativa para quienes desean crear regalos personalizados, económicos y elaborados a mano. Además de ser fáciles de adaptar a distintos niveles de experiencia, permiten que los niños tengan cerca a uno de sus personajes favoritos en una pieza confeccionada con dedicación, creatividad y mucho cariño.