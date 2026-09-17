Qué hacer con los CDs y DVDs viejos: 4 ideas para reutilizarlos en tu hogar

La era digital llegó a cambiarlo todo. A inicio de los 2000s era bastante común ir a las tiendas de películas y música para comprar los DVDs y CDs de tus cintas y artistas favoritos, de tal modo que podías reproducirlos en casa una y otra vez. Hoy, esa idea parece lejana. Gracias a la tecnología, acceder a un filme, canción o álbum está a solo un click de distancia, por lo que los CDs y DVDs se han vuelto obsoletos. Si tú - al igual que millones de personas - te quedaste con un bonche de estos artículos viejos en tu hogar, aquí te compartimos 4 ideas creativas para reutilizarlos y darles un segundo uso en casa.

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4 ideas fáciles para reutilizar los CDs y DVDs viejos en tu hogar

Gracias a su acabado en tornasol, los CDs y DVDs viejos pueden convertirse en verdaderas joyas para el hogar. Estos artículos pueden transformarse en productos 100% útiles y de decoración que le darán un toque único a la esencia de tu casa. Checa estas 4 ideas creativas y fáciles de implementar para reutilizarlos.



Portavasos: Si eres amante de la vibra y las decoraciones alternativas, esta idea es perfecta para darle un toque único a tu hogar. Convierte esos CDs y DVDs viejos en increíbles portavasos. Te recomendamos hacerles un diseño a mano para que luzcan mejor. Aquí te compartimos un ejemplo:

Portavasos hecho con CDs y DVDs viejos | Crédito: Pinterest Portavelas: ¿Portavelas con un acabado en tornasol? ¡Claro que sí! Si eres amante de las velas aromáticas y la esencia cálida, esta idea es preciosa para tu hogar. Debido al tamaño de los CDs y DVDs, se recomienda implementar esta recomendación con velas pequeñas. ¿Qué te parece este acabado?

Portavelas hecho con CDs y DVDs viejos | Crédito: Pinterest Servilletero: Los servilleteros con CDs y DVDs viejos también son fáciles de hacer y lucen increíbles. Lo mejor de todo es que puedes elevarlos al siguiente nivel con un poco de decoración en mosaico, elaborada con el mismo material. Aquí te compartimos una idea que seguro te encantará.

Servilletero hecho con CDs y DVDs viejos | Crédito: Pinterest Marco para espejos / Decoración para el hogar: Sácale provecho a esos CDs y DVDs viejos con esta increíble idea. Ya sea que lo uses como el marco perfecto para un espejo o como un simple artículo de decoración, esta manualidad le dará un toque único a tu hogar.

Marco de decoración para espejo hecho con CDs y DVDs viejos | Crédito: Pinterest

Estas son tan solo algunas ideas, pues existen un sinfín de posibilidades para darle un segundo uso a los CDs y DVDs viejos, como hacer portarretratos, relojes, atrapasoles para el jardín y artículos de decoración en mosaico, por mencionar algunas. ¡Echa a volar tu imaginación y reutiliza este material!