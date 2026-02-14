Este es el color que debes poner en tu habitación para atraer abundancia; según el Feng Shui

En la actualidad (sobre todo en las grandes urbes) el estrés es prácticamente característico de las personas. Es normal encontrarse altos índices de preocupaciones, por ello se indica que además de un bienestar en las relaciones personales, la decoración y acomodo de los espacios dentro del hogar son vitales. Y en ese sentido, el lugar donde se duerme no puede estar pintado al azar. Esta es la razón que da el Feng Shui para que el morado inunde el sitio donde descansas.

¿Por qué el Feng Shui recomienda pintar de morado tu habitación?

La disciplina china del Feng Shui trata de aconsejar a las personas para que el espacio donde ellos se desenvuelven sea realmente un lugar de armonía, incluso en el ámbito energético. Por ello el morado es el elegido y recomendado, pues está asociado con la expansión y crecimiento personal, lo cual es algo que muchos tienen como aspiración.

Dentro de las explicaciones que destacan, un cuarto con el morado tiene relación - también - con el significado que se le dio a este color, tal es el caso de los aspectos como la nobleza y el crecimiento espiritual. Se argumenta que existe una conexión con temas como la relación con lo digno de valor. Y aquí cada quien puede practicarlo en lo económico, en lo emocional… y hasta en lo espiritual.

Según los expertos en la materia, no se trata exclusivamente del ámbito decorativo, sino que trasciende a significados como el del fortalecimiento de la seguridad personal o el sentimiento de dignidad para recibir cosas positivas. Y como ya se comentó, esto ocurriendo en todos los ámbitos donde se desenvuelve el ser humano.

¿Cuáles son las formas en las que el morado puede utilizarse en la habitación, según el Feng Shui?