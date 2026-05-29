Este es el daño que te hacen las palomitas de maíz en la noche

Un platillo típico para la casa y dentro del contexto del entretenimiento, es el de las palomitas de maíz. Este alimento se consume constantemente y algunos se preguntan si es sano comerlas… sobre todo en la noche. Por ello, entérate de todos los detalles, pues hay una idea negativa de comer en abundancia en la noche.

¿Las palomitas de maíz son dañinas en exceso?

Se debe comenzar con la premisa de que todo en exceso es dañino, pero las palomitas de maíz resultan una increíble opción para evitar otras frituras que resultan más impactantes por sus componentes. Sin embargo, aunque se dice que comer mucho en la noche propicia el aumento de peso, con este alimento depende mucho de la forma en la que estén preparadas.

Se debe hacer hincapié en que hay palomitas que son naturales, las cuales son ideales para consumirse. Sin embargo, existen otras con mucha sal, dulce o picantes diversos que las convierten en algo mucho menos saludable. Incluso, hay posturas que recomiendan una correcta preparación que aporte fibra y sensación de saciedad.

¿Es bueno comer palomitas de maíz en la noche?

La respuesta inmediata es que no, pues aunque suelen ser snacks ricos y no tan dañinos como otros, no tienen el aporte suficiente en el ámbito de nutrientes. Eso evidentemente no lo hace una comida completa, por lo que dejarías a un lado tus debidas proteínas o grasas saludables. Y para dormir, se requiere esto para mantener la saciedad en niveles adecuados.

Otra de las advertencias que se hacen es la de cuidar el exceso, pues las puedes consumir sin realmente tener hambre. Ante eso, no se te indica dejar de comerlas, pero sí en porciones moderadas y con una buena preparación, recordando que las marcas comerciales siempre tiene exceso de azúcares añadidos, grasas procesadas y exceso de sodio.

Entonces, haz una receta casera de palomitas de maíz con poco aceite y con base en aire caliente. Si buscas algo de sabor, utiliza especias o el mínimo de sal, para evitar elementos que no son del todo benéficos en grandes cantidades.