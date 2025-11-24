El famoso que cayó en urgencias, estuvo gravísimo y todo por una palomita de maíz

Shiky pasó un terrible momento cuando lo hospitalizaron de emergencia por una infección relacionada con su dentadura, que se extendió a su oído y garganta. Afortunadamente, todo salió bien y fue dado de alta. Sin embargo, la personalidad televisiva puso en riesgo su vida por una palomita de maíz.

¿Qué le pasó a Shiky?

El famoso de 53 años revivió su historia en De Primera Mano, donde reveló que vivió una odisea hace una semana por una infección en una muela que se complicó tanto que tuvieron que intubarlo para practicarle una cirugía delicada.

(Instagram) Shiky compartió una foto desde el hospital.

Y es que, por poco, no la libra, pues los médicos le realizaron varios estudios y lo enviaron a urgencias porque necesitaban intervenir rápidamente.

“Fueron momentos muy malos; sudaba en la cama, ¿sabes? El momento de la intubación fue lo peor que he pasado”, comentó la estrella de televisión. Luego recalcó: “La pasé realmente mal. Sí estaba jodido”.

Debido a todo el proceso de recuperación, Shiky tuvo que cancelar varios proyectos y deberá cuidarse. También reflexionó que, aunque parezca una situación simple —una infección en una muela—, lo cierto es que puede agravarse de la noche a la mañana.

(Instagram) La salud de Shiky generó preocupación entre sus fans.

Shiky comparó esta situación con la vez que tuvo un problema en su ojo y aseguró que incluso sufrió mucho más

¿Qué le pasó en el ojo a Shiky?

Shiky perdió la visión del ojo izquierdo debido a una cirugía estética para quitarle las bolsitas de las ojeras. Sin embargo, algo salió mal después de la operación. Y aunque los médicos intentaron hacer de todo para recuperarlo, ya no pudieron hacer más.

¿Quién es Shiky?

Clement Rodríguez Calderón, nombre real de Shiky, es una personalidad televisiva que se ha ganado el cariño del público en los últimos años. Aunque nació en España, se enamoró de México y actualmente vive en la capital desde hace casi 10 años. Se ha desempeñado como conductor, locutor, actor y comediante, colaborando con famosos como Facundo. Actualmente, su novio es Abraham Lugo, quien ha sido su soporte desde hace 9 años.

En redes sociales, como Instagram, Shiky tiene una gran comunidad que lo apoya, con más de 480 mil seguidores.