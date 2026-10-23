Cómo delinearte después de los 40 para que las pestañas parezcan más densas

Con el paso de los años, las pestañas pueden perder densidad y los párpados experimentar cambios en su textura. Para conseguir una mirada más definida después de los 40 años, una de las técnicas más útiles es el delineado a ras de las pestañas superiores, también conocido como tightlining.

¡Enhorabuena! Así reconocieron a Fato en los Premios Éxito de la SACM

Consiste en aplicar un lápiz o delineador oscuro en la base de las pestañas para disimular los pequeños espacios entre ellas y crear una apariencia visualmente más tupida. A diferencia de los trazos gruesos que ocupan buena parte del párpado, esta técnica de maquillaje busca definir los ojos sin restarles protagonismo

¿Cómo hacer un delineado después de los 40 años para que las pestañas parezcan más densas?

El secreto está en trabajar cerca de la raíz de las pestañas, sin dibujar una línea demasiado ancha. La maquilladora profesional Lisa Eldridge, reconocida por su trayectoria editorial y sus tutoriales de belleza, es una referencia para aprender a controlar el delineador y adaptar el maquillaje a diferentes formas de ojos.

Para conseguir este efecto, puedes seguir estos pasos:



Prepara el párpado: limpia la zona y asegúrate de que esté seca antes de aplicar el producto. Si utilizas una prebase, el delineado puede mantenerse mejor. Elige un lápiz cremoso: los productos de textura suave facilitan la aplicación y permiten rellenar los pequeños espacios entre las pestañas sin ejercer demasiada presión. Dibuja trazos pequeños: en lugar de realizar una línea continua y gruesa, aplica el color con movimientos cortos sobre la base de las pestañas superiores. Difumina el acabado: si buscas un efecto suave, utiliza un pincel fino para integrar ligeramente el pigmento sin perder definición. Añade máscara de pestañas: una capa aplicada desde la raíz hasta las puntas ayuda a completar el efecto de mayor densidad.

¿Qué color y tipo de delineador favorecen más después de los 40 años?

Marrón oscuro: aporta definición con un contraste más suave que el negro, especialmente para un maquillaje de día.

aporta definición con un contraste más suave que el negro, especialmente para un maquillaje de día. Negro: intensifica la raíz de las pestañas y funciona bien cuando se busca una mirada más marcada.

intensifica la raíz de las pestañas y funciona bien cuando se busca una mirada más marcada. Gris antracita: ofrece una alternativa intermedia para quienes prefieren un resultado definido, pero menos intenso.

También conviene considerar la textura del producto. Un lápiz cremoso puede resultar más sencillo de controlar que un delineador líquido cuando se busca rellenar espacios diminutos.

Si tienes ojos sensibles, utiliza productos oftalmológicamente probados y evita aplicar maquillaje dentro del ojo si te provoca irritación. La clave es mantener el trazo fino y concentrar el pigmento junto a las pestañas.

Así, el delineado invisible ayuda a crear una apariencia de mayor densidad de las pestañas sin necesidad de recargar el maquillaje ni endurecer la expresión. Con estos consejos, puedes lucir una mirada de impacto.