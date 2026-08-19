¿Cuál es la receta casera que mantiene alejada a las palomas y plagas de tu jardín?

¿Estás cansado de que las palomas ensucien tu tejado o de que los insectos y roedores destruyan la vegetación de tu patio? Entonces prueba con repelentes naturales y caseros, que son la solución para ahuyentar plagas sin dañarlas.

Estas recetas o trucos sirven porque las palomas poseen un sistema olfativo muy sensible a los aromas irritantes y terminarán alejándose de cualquier cosa que tenga que ver con especias picantes, vinagare o elementos refractarios.

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Las mejores fórmulas y trucos caseros para ahuyentar a las palomas

El spray de agua con pimienta

Mezcla agua a temperatura ambiente con una cantidad generosa de pimienta negra o blanca molida dentro de una botella con atomizador. Agita con fuerza y déjala reposar cinco minutos antes de usar.

Genera una intensa molestia en el olfato de las aves cuando intentan aterrizar o posarse, obligándolas a retirarse de inmediato. Aplícalo tras limpiar el área sobre cornisas, tejas y marcos de ventanas una vez por semana.

Esta receta aleja a las palomas de tu techo y jardín sin dañarlas|Pexels: Mouad Hassari

El repelente herbal concentrado

Mezcla en un frasco 2 cucharadas de romero seco, 1 cucharada de canela en polvo, 20 clavos de olor y 300 mililitros de vinagre blanco. Deja reposar la mezcla durante 21 días para concentrar los activos, cuela el líquido y viértelo en un pulverizador.

El olor combinado es insoportable para hormigas, cucarachas, ratas y escarabajos, actuando como una barrera química invisible. Pulveriza los bordes de tus jardineras, la base de los muros, cobertizos y los perímetros de las puertas o ventanas de acceso al patio.

Estos trucos caseros mantienen alejadas a las palomas y a otras plagas de tu hogar|Pexels: Bahadır D.

El truco de las cintas e hilos de papel aluminio

Un rollo de un papel de aluminio común o CDs viejos que ya no utilices son necesarios para implementar este truco. Corta tiras de aluminio de dos dedos de ancho y cuélgalas de cuerdas en tu terraza o ramas del jardín.

El viento hará que se muevan, emitiendo destellos metálicos y ruidos crujientes que desorientan por completo la percepción visual de las palomas, ayudando a mantenerlas alejadas de tu hogar sin hacerles daño.

