B. F. Skinner, psicólogo estadounidense: “El auténtico problema no es si las máquinas piensan, sino si lo hacen los hombres”

Es una realidad que los psicólogos desempeñan un papel fundamental en la sociedad al brindar herramientas basadas en evidencia científica para evaluar, diagnosticar y tratar trastornos mentales, mejorar el bienestar emocional y optimizar el desarrollo humano en diversos entornos como la salud, la educación y el trabajo, de acuerdo a fuentes bibliográficas relacionadas con la psicología.

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Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisan que la salud mental es un componente indispensable del bienestar general. Por lo tanto, afirman que la intervención psicológica es clave para abordar problemas globales en aumento como la depresión y la ansiedad.

El legado de B. F. Skinner

Es en este marco que resulta importante conocer a los profesionales que fueron dotando de conocimientos a la psicología. Así es como, entre muchos otros, podemos mencionar a B. F. Skinner, un influyente psicólogo, filósofo social y autor estadounidense, considerado el principal exponente del conductismo radical y que fue docente investigador en la Universidad de Harvard.

Diferentes reseñas remarcan que a través de la invención de la “caja de Skinner”, el psicólogo estadounidense formalizó la teoría del condicionamiento operante, demostrando cómo la conducta humana y animal se modifica, mantiene o extingue en función de sus consecuencias directas, mediante la aplicación sistemática de refuerzos positivos, negativos y castigos.

B. F. Skinner y una frase vigente

El legado de B. F. Skinner transformó de forma permanente la psicología experimental, la ciencia de la conducta y la pedagogía moderna a nivel global. Es por eso que en la actualidad se estudia mucho su trabajo y se destacan premisas que llaman a la reflexión.

“El auténtico problema no es si las máquinas piensan, sino si lo hacen los hombres” es una de las frases destacadas del psicólogo estadounidense con la que quiere decir que en lugar de preocuparnos por si las computadoras o la inteligencia artificial llegarán a pensar como nosotros, deberíamos preguntarnos si los seres humanos realmente estamos pensando de forma autónoma.

En la actualidad se trata de una frase con plena vigencia que nos invita a reflexionar que muchas veces actuamos por simple costumbre, rutina o de manera automática sin cuestionar nuestro entorno, por lo que el verdadero peligro, según B. F. Skinner, no es que las máquinas adquieran mente humana, sino que los hombres terminemos actuando mecánicamente como si fuéramos máquinas.