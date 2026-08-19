Estas son las alternativas al eyeliner negro para obtener una mirada más definida

En el mundo del maquillaje uno de los productos más utilizados es el delineador de ojos que por lo general se aplican en color negro. En la actualidad hay alternativas para el eyeliner negro que te hará obtener una mirada más ligera y fluida.

Las alternativas son ideales para mujeres con párpado maduro o que sienten que el eyeliner negro les da un contraste muy intenso. En el verano puedes recurrir a una paleta de colores más amable, con tonos marrones, gris topo o bronces. Te contamos cómo aplicarlos.

¿Cuáles son las alternativas al eyeliner negro?

Sombra monocromática

Una de las tendencias consiste en aplicar un único color sobre el párpado móvil y luego difuminarlo suavemente hacia el pliegue, la idea es que no queden cortes visibles. Para un mayor resultado se recomienda elegir un tono de sombra teniendo en cuenta el color natural de tus ojos.

Las sombras recomendadas son tonos rosas empolvados o malvas si tus ojos son verdes, mientras que los ojos azules se ven más profundos con marrones cálidos o tonos caldera. Ahora, los ojos marrones se ven beneficiados con sombras cobres o bronces.

El marrón es muy versátil.|Canva

Delineado con sombra en polvo

Aquí tenemos otra alternativa en la que se debe utilizar una sombra en polvo. Lo que tienes que hacer es aplicar con ayuda de un pincel biselado, una sombra de ojos en color chocolate o gris carbón y luego difumina el trazo.

Sin dudas, funciona bien en párpados maduros porque al ser un acabado difuso no se depositan pliegues en el ojo. La mirada se mantiene más abierta y despejada.

Sombra cremosa

Otra alternativa consiste en usar productos en crema o de lápiz grueso y, al aplicarlas se funden con la piel, dando un acabado derretido que resulta muy moderno. Usa un tono marrón suave o gris medio, bordea el ojo y desvanece el producto hacia arriba, con tus propios dedos.

Eyeliner de otros colores

Por último, tenemos este estilo que deja de lado el color negro. Como alternativa puedes usar colores bronce o cobre, que le dan calidez y luminosidad a la mirada. También funciona el tono ciruela, el cual hace que el blanco del ojo se vea más limpio y la mirada más despierta.