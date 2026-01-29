3 tonos de tintes de pelo para mujeres de 40 a 50 años que serán tendencia este 2026

Prepara tu cabellera, puesto que, aquí te diremos cuáles son los 3 tonos de tintes de pelo para mujeres de 40 a 50 años de edad que serán tendencia para este 2026. Algunos expertos en la industria de belleza han coincidido con que, este año deben respetarse la base natural del cabello con matices equilibrados, cálidos y sobre todo, suaves.

Smoky Brunette

El Smoky Brunette es un tono de tinte de pelo que será tendencia para el 2026 y sobre todo, es ideal para mujeres de 40 a 50 años de edad. Este color es el castaño que gana profundidad y sobre todo mucho contraste.

Si eres una mujer de 40 y 50 años que busca tener una base castaña, el Smoky Brunette es una de las mejores opciones puesto que, este tono combina mucha profundidad con matices fríos que se integran de manera cuidadosa; además, esta coloración se forma a partir de una base oscura. El resultado es una melena con mucha dimensión, la cual da a notar luz de manera sutil y aporta estructura visual para el rostro.

|Foto de cottonbro studio

Cashmere Blond

Si eres una mujer de entre 40 y 50 años de edad que se ha pintado el pelo con tonos dorados, el Cashmere Blind es la mejor posición. Este rubio se centra en técnicas que aportan luz de manera gradual, esto permite que se conserve la profundidad del color y además evita que se note un aspecto plano. A eso se le suma la integración de matices de manera equilibrada, por lo que, se puede ocupar para las diferentes tonalidades de piel y estilos personales.

|Foto de cottonbro studio

Rubio Vainilla

Seguimos con los colores dorados; y la mejor opción para lucir un tono blondo es el Rubio Vainilla; el cual es una tonalidad que prioriza la luz y sobre todo la suavidad del pelo. Este tinte se integra mucho mejor cuando viene acompañado de un corte que enmarque el rostro y así refuerza la naturalidad de dicho color.

|Foto de Tobi

Entonces, este tono es una excelente alternativa para las mujeres que quieren aclarar su cabello sin caer en rubios que se vean muy extremos; además, su versatilidad permite adaptarlo a varios estilos clásicos que de igual forma son contemporáneos.

